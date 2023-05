Avis aux médias : joignez-vous à des leaders d'opinion internationaux et à des experts de la gouvernance de sociétés pour discuter des changements mondiaux et nationaux.





TORONTO , le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) réunira des leaders d'opinion internationaux et des experts de la gouvernance de sociétés en présentiel pour la première fois en trois ans afin de discuter de la manière dont les conseils d'administration peuvent se détacher de la pensée conventionnelle à une époque de grands changements et de perturbations mondiales.

Qui? Les médias sont invités à assister au Congrès national. Quoi? Congrès national des administrateurs et Gala des fellows de l'IAS de 2023 Quand? Du 13 au 15 juin 2023 Où? Au Centre Sheraton Montréal, 1201, boul. René-Lévesque O., Montréal (Québec) H3B 2L7



Les conférenciers principaux comprennent :

Rana Foroohar , analyste économique mondiale de CNN et auteure, présentera ses vues sur les forces politico-économiques auxquelles les conseils d'administration canadiens sont confrontés.

, analyste économique mondiale de CNN et auteure, présentera ses vues sur les forces politico-économiques auxquelles les conseils d'administration canadiens sont confrontés. Gillian Tett , rédactrice en chef du Financial Times aux États-Unis, réexaminera l'avenir du milieu de travail sous un angle anthropologique unique.

, rédactrice en chef du Financial Times aux États-Unis, réexaminera l'avenir du milieu de travail sous un angle anthropologique unique. Geneviève Fortier , cheffe de la direction de Promutuel Assurance.

, cheffe de la direction de Promutuel Assurance. Noubar Afeyan , fondateur et chef de la direction de Flagship Pioneering, et cofondateur et président du conseil d'administration de Moderna.

Les autres conférenciers comprennent :

Pedro Antunes , économiste en chef, Conference Board of Canada .

, économiste en chef, Conference Board of . Cherie Brant , administratrice, TD, Hydro One, Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

, administratrice, TD, Hydro One, Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. Isabelle Courville , présidente du conseil, Canadien Pacifique; administratrice, Veolia Environment.

, présidente du conseil, Canadien Pacifique; administratrice, Veolia Environment. Tony Gaffney , président et chef de la direction, Vector Institute for Artificial Intelligence.

, président et chef de la direction, Vector Institute for Artificial Intelligence. Martin Imbleau , président-directeur général, Administration portuaire de Montréal.

, président-directeur général, Administration portuaire de Montréal. Michael Jantzi , membre de l'International Sustainability Standards Board.

, membre de l'International Sustainability Standards Board. Michael Katchen , cofondateur et chef de la direction, Wealthsimple.

, cofondateur et chef de la direction, Wealthsimple. Monique Leroux , administratrice de sociétés; ancienne présidente du conseil et cheffe de la direction, Mouvement Desjardins.

, administratrice de sociétés; ancienne présidente du conseil et cheffe de la direction, Mouvement Desjardins. Marcia Moffat , directrice générale, responsable de l'équipe du Canada , BlackRock.

, directrice générale, responsable de l'équipe du , BlackRock. L'honorable Pierre Pettigrew , président du conseil, Fondation Asie Pacifique du Canada .

Le programme complet et les modalités d'inscription peuvent être consultés sur conference.icd.ca.

REMARQUE POUR LES MÉDIAS :

Les représentants des médias souhaitant couvrir le Congrès national et le Gala des fellows de l'IAS de 2023 doivent s'inscrire à l'avance et soumettre une demande avant le mercredi 9 juin 2023, et doivent travailler pour un bureau de presse approuvé afin d'obtenir une accréditation.

31 mai 2023 à 16:13

