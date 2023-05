Logements sociaux - La Ville de Montréal en action pour assurer la construction de logements sociaux dans ses quartiers





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé deux projets d'actes visant à vendre, à des organismes à but non lucratif, des terrains qui permettront la construction de logements sociaux dans les arrondissements du Sud-Ouest et d'Outremont. De ce fait, la Ville de Montréal continue de multiplier les initiatives pour assurer à sa population des logements qui répondent à leurs besoins et respectent leur capacité de payer.

Dans le Sud-Ouest, le comité exécutif a approuvé un projet d'acte visant à vendre à l'organisme à but non lucratif Place Griffintown un terrain vacant pour la construction de 54 logements sociaux, dont une grande part visant à des familles. Le terrain sera vendu pour une somme de 720 000 $ plus taxes, soit le montant payé par la Ville au moment de son acquisition en 2021.

L'arrondissement du Sud-Ouest contribuera également à la réalisation de ce projet de logements sociaux grâce à une contribution exceptionnelle de 1 635 231 $, provenant du fonds d'inclusion.

« Nous sommes très conscients du défi que représente l'accès à un logement pour de nombreux ménages montréalais. C'est pourquoi notre administration continue de faire de ce dossier une priorité. Nous multiplions les efforts pour favoriser la construction, l'acquisition et la sauvegarde de logements sociaux et nous utilisons tous les leviers réglementaires et financiers à notre disposition pour y arriver », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et maire du Sud-Ouest.

Un projet de 85 logements sociaux dans Outremont

Le comité exécutif a également approuvé le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative de solidarité le Suroît de Montréal, à des fins de construction de logements sociaux, un terrain situé dans le projet MIL Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont, pour la somme de 1 020 000 $, ce qui représente une subvention d'environ 8,5 M$ par rapport à la valeur marchande du terrain. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de six étages, comportant 85 logements sociaux et une salle communautaire, qui sera occupé par la Coopérative.

« La Ville de Montréal vient réitérer, avec ce projet, son engagement envers le logement social et abordable dans le projet MIL Montréal pour en faire un véritable milieu de vie mixte. La vente du terrain à la Coopérative permet la réalisation d'un deuxième projet de logements sociaux dans le secteur, en plus de permettre d'augmenter le nombre de logements pour les familles dans l'arrondissement d'Outremont », a souligné Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la démocratie et de la participation citoyenne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les ventes des terrains auront lieu lors de l'approbation de l'engagement définitif des projets, confirmant leur financement par le programme AccèsLogis et autorisant leur réalisation.

