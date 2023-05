Décès du vice-président du CA de la Fédération Québécoise des Clubs Quads





BOIS-DES-FILION, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - C'est avec tristesse et stupéfaction que nous apprenions le décès du vice-président du conseil d'administration de la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ), M. François Beauchemin, le 30 mai, deux jours avant le congrès annuel et l'AGA de l'organisation.

«?Nous savions que François vivait avec la sclérose en plaques depuis plusieurs années, mais rien ne nous préparait à son départ, surtout à la veille d'un événement si important pour lui?» a déclaré, ému, le Président du CA Réjean Blouin. Ayant débuté comme bénévole au sein d'un club quad pour continuer à s'impliquer jusqu'au conseil d'administration de la Fédération, François Beauchemin vouait, avec un grand bonheur, une grande partie de son temps et son énergie à faire évoluer l'activité quad au Québec.

Élu au conseil d'administration du Club Quad Iroquois dans les Hautes-Laurentides en 2008, il est nommé président du club en 2010. Étant déjà en télétravail à cette époque, il pouvait facilement consacrer près de 30 heures par semaine pour son club dont il a initié les «?randonnées Carbone 0?».

Son implication n'a jamais cessé d'augmenter par la suite :

Président de l'Association Quad de la Région Laurentides (AQRL)?;

Participant à la création du Regroupement des Présidences d'Associations Quad Régionales (RPAQR) et nomination comme président?;

Bénévole de l'année dans sa municipalité en 2013?;

Bénévole de l'année Quad pour les Laurentides et bénévole de l'année pour tous les VHR au Volet Excellence du MTQ à l'automne 2014?;

Administrateur Clubs quatre saisons au sein du conseil d'administration de la Fédération à la suite du décès de l'administrateur en poste au printemps 2015?;

Vice-président de la FQCQ?; poste qu'il occupait toujours et pour lequel il venait d'être réélu par exclamation.

La grande expérience professionnelle de François Beauchemin comme représentant et négociateur syndical lui a permis de mettre à l'avant ses valeurs de représentativité, d'équité, de justice et d'unité au sein d'un groupe. Il était très fier de défendre le rôle et l'apport des bénévoles dans le milieu du quad auprès de tous les intervenants avec qui il a eu à collaborer.

Le départ de François Beauchemin est une grande perte pour la FQCQ. Tous s'entendent pour dire qu'il était très disponible et apprécié, peu importe le rôle qu'il avait. C'était sûrement réciproque puisque sa soeur a remercié la Fédération pour tout le plaisir qu'elle a apporté à François.

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) regroupe plusieurs organismes à but non lucratif que sont les clubs quads. La FQCQ a comme mandat le développement du loisir du quad au Québec. Elle est composée de 109 clubs membres qui regroupent plus de 60?000 quadistes.

La FQCQ c'est aussi un réseau de plus de 33?000 kilomètres de sentiers d'hiver, d'été et quatre saisons, qui génère des retombées économiques annuelles de plusieurs milliards de dollars et qui compte plus de 2?500 bénévoles oeuvrant au sein des clubs à l'entretien des sentiers, à la sécurité et aux activités locales.

31 mai 2023

