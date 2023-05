Biocytogen ouvre un bureau à San Francisco en vue d'accélérer sa mondialisation





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Ce nouvel espace vise à accélérer la mondialisation des activités de Biocytogen.

San Francisco est célèbre comme hub de l'industrie biotechnologique et abrite plusieurs entreprises biopharmaceutiques de renom. En outre, la proximité d'universités de renommée mondiale crée une passerelle entre découvertes universitaires et thérapies vitales. Le nouveau bureau de Biocytogen sur la côte ouest permettra à l'entreprise de nouer et d'intensifier des collaborations grâce au développement et à l'octroi de licences pour de nouveaux anticorps thérapeutiques dérivés du projet Integrum, et permettra également l'accès à des services de recherche préclinique sous contrat et des modèles animaux de l'entreprise pour des clients universitaires et industriels.

Le Dr Yuelei Shen, fondateur, président et CEO de Biocytogen, a déclaré : « L'ouverture du bureau de San Francisco renforcera le développement de nos activités mondiales et accélérera la réalisation de notre vision, qui consiste à devenir une source mondiale de nouveaux médicaments. Nous nous réjouissons de faire progresser le développement de médicaments innovants avec des partenaires du monde entier, au profit des patients ».

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à ses plateformes exclusives de rongeurs RenMabTM/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage sur l'efficacité des médicaments in vivo et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen a entrepris un projet à grande échelle visant à développer des anticorps de première et/ou de meilleure qualité pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum (RenMiceTM HiTS Platform). Au 31 décembre 2022, 34 accords de développement, de licence ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et 17 accords de licence RenMiceTM ont été conclus dans le monde entier, notamment plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Le pipeline de Biocytogen est constitué de 11 actifs principaux, ayant abouti à la création de 4 partenariats sur l'ensemble des 6 actifs cliniques. Basée à Pékin, Biocytogen possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg).http://en.biocytogen.com.cn.

