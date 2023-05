Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard annoncent des changements au régime d'assurance-médicaments qui entreront en vigueur le 1er juin 2023





L'Île-du-Prince-Édouard élargit son programme de médicaments pour rendre ces derniers plus abordables et plus accessibles

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Personne au Canada ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et acheter de la nourriture pour sa famille. Malheureusement, plusieurs personnes se voient encore obligées de faire ce choix impossible tous les jours. Dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance (PAAAMO), soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) réduira les coûts payés par les résidentes et résidents de l'Île pour des médicaments d'ordonnance.

Aujourd'hui, le ministre de la Santé du Canada, l'honorable Jean-Yves Duclos, et le ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Mark V. McLane, ont annoncé que le 1er juin 2023, l'Île-du-Prince-Édouard élargira sa couverture provinciale des médicaments afin de réduire la quote-part à payer pour près de 60 % des médicaments régulièrement utilisés par les résidentes et résidents de l'Île et afin d'accroître l'accès au Programme de couverture des médicaments onéreux.

Plus précisément, ces changements apportés au programme comprendront les volets suivants :

Réduction à 5 $ des quotes-parts à payer pour les médicaments admissibles couramment prescrits, pour les résidents couverts par le Programme de médicaments à l'intention des aînés, le Programme de prestations de santé familiales, le Programme de médicaments génériques et le Programme de médicaments pour le diabète. Il s'agit notamment dess médicaments utilisés pour gérer la santé mentale, les maladies cardiovasculaires et le diabète, ce qui représente environ 60 % des ordonnances que les résidentes et résidents de l'Île utilisent régulièrement.

Ajustement au Programme de couverture des médicaments onéreux afin d'éliminer les obstacles financiers et administratifs pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles.

Ces dernières améliorations apportées au programme de médicaments de la province marquent une autre étape majeure qui facilitera l'accès aux médicaments sur ordonnance pour les Insulaires et réduira leur coût, ce qui se traduira par de meilleurs résultats en matière de santé pour de nombreuses personnes. Des précisions sur l'aide financière offerte par l'Î.-P.-É. pour aider à couvrir le coût des médicaments sur ordonnance peuvent être obtenues ici.

Dans le cadre du partenariat avec le gouvernement du Canada, l'Î.-P.-É. entend apporter d'autres améliorations à ses programmes de médicaments, par exemple l'augmentation de la couverture et la simplification de l'accès. Grâce au PAAAMO, les personnes les plus vulnérables, comme les résidentes et les résidents de l'Île non assurés, les aînés et les familles qui doivent assumer un coût élevé pour des médicaments, bénéficieront d'un meilleur accès à ces derniers.

Citations

« Pour trop de Canadiennes et de Canadiens, le coût des médicaments est un obstacle supplémentaire à l'obtention des soins de santé qui leur sont nécessaires. Ce partenariat continue de faciliter l'accès aux médicaments essentiels et de les rendre plus abordables pour les résidentes et résidents de l'Île qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons mettre les médicaments essentiels à la portée de toutes les Prince-Édouardiennes et tous les Prince-Édouardiens, tout en poursuivant nos efforts en vue d'améliorer l'accès et l'abordabilité pour tous les Canadiens grâce à un régime national d'assurance-médicaments. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?Je suis fier de la collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial qui permet aux résidentes et résidents de l'île d'avoir accès aux ordonnances dont elles et ils ont besoin tout en atténuant certaines barrières financières. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape dans l'amélioration de l'accessibilité et de l'abordabilité des médicaments et des traitements les plus indispensables au maintien de la qualité de vie de nos résidents. Personne ne devrait avoir le sentiment qu'une ordonnance dont il ou elle a besoin est hors de portée en raison du coût.?»

L'honorable Mark V. McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

«?Le coût des médicaments d'ordonnance empêche un trop grand nombre de personnes de l'Île-du-Prince-Édouard d'avoir accès à des soins de santé essentiels. Cette expansion de notre programme se traduit par une plus grande accessibilité financière aux médicaments d'ordonnance, et j'en suis ravi. Ainsi, un plus grand nombre de résidentes et de résidents de l'île dans le besoin disposeront des médicaments essentiels et des traitements qui sauvent des vies.?»

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

«?Les résidentes et résidents de l'île qui ont le plus besoin de médicaments essentiels pour vivre heureux et en santé devraient y avoir accès. Cette annonce contribuera au bien-être des résidentes et résidents de l'île en atténuant les obstacles financiers et en favorisant l'accès aux traitements, ce qui améliorera l'ensemble du système de santé provincial.?»

Dr Michael Gardam

Directeur général de Santé Î.-P.-É.

Faits en bref

Grâce à cette entente, l'Île-du-Prince-Édouard reçoit un financement fédéral de 35 millions de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables.

Ce financement s'ajoute aux mesures tangibles prises par le gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'un régime national universel d'assurance-médicaments, comme il est décrit dans le budget de 2022.

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement des changements apportés précédemment par le gouvernement de l'Î.-P.-É. pour améliorer l'accès aux médicaments, notamment l'ajout de 61 médicaments à sa liste de médicaments couverts. Ces améliorations concernent des médicaments utilisés dans le traitement du cancer, des maladies cardiaques, de la migraine, de la sclérose en plaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire.

En juin 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance.

et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance. En août 2022, l'Île-du-Prince-Édouard a renforcé les services communautaires en santé mentale par l'ajout au Programme de santé mentale des collectivités de médicaments antipsychotiques à action prolongée de deuxième génération, comme demandé par des fournisseurs de soins de la région. D'autres améliorations ont aussi été apportées, notamment des modifications aux exigences d'obtention d'une autorisation spéciale pour 23 médicaments de la liste des médicaments assurés par le régime d'assurance-médicaments visant à faciliter l'accès des médecins qui souhaitent fournir des médicaments aux résidentes et résidents.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont ajouté une autre série de médicaments à la liste des médicaments assurés de l'Île-du-Prince-Édouard, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire : Zejula MC (tosylate de niraparib) et Lynparza MC (olaparib).

et l'Île-du-Prince-Édouard ont ajouté une autre série de médicaments à la liste des médicaments assurés de l'Île-du-Prince-Édouard, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire : Zejula (tosylate de niraparib) et Lynparza (olaparib). En mars 2023, le gouvernement du Canada a soutenu l'Î.-P.-É. en annonçant l'élargissement de sa couverture provinciale des médicaments afin de réduire les frais à la charge des résidentes et résidents de l'Île pour de nombreux médicaments sur ordonnance. Il a notamment élargi l'accès au Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments et au Programme de couverture des médicaments onéreux.

