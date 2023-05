Kenvue participera à la Conférence grand public Deutsche Bank dbAccess le 8 juin 2023





Kenvue INC. (NYSE : KVUE (« Kenvue »), la plus grande société entièrement focalisée sur la santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise participera à la Conférence grand public Deutsche Bank dbAccess de 2023 à Paris. Son président-directeur général, Thibaut Mongon et le directeur financier, Paul Ruh, participeront à une discussion informelle le jeudi 8 juin, 2023 à 12H30, heure d'été de l'Europe centrale (6h30 heure de la côte Est). Une retransmission en direct de la session sera disponible sur https://investors.kenvue.com et une rediffusion sera disponible sur le site qui couvre l'évènement.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société focalisée sur la santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. Fondées sur plus d'un siècle d'héritage et propulsées vers l'avant par la science, nos marques emblématiques - notamment Aveeno®, les pansements adhésifs de la marque BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® et Zyrtec® - sont recommandées par les professionnels de la santé et peuvent être considérées comme fiables par les consommateurs qui utilisent nos produits pour améliorer leur vie quotidienne. Les membres de notre équipe partagent un état d'esprit centré sur le numérique, avec une approche de l'innovation fondée sur des connaissances approfondies et ils travaillent chaque jour pour que nos produits trouvent une place dans le coeur et dans le foyer de nos consommateurs. Chez Kenvue, nous croyons que les soins quotidiens peuvent non seulement améliorer la santé des gens, mais aussi les rendre entiers. Pour plus d'informations, visitez www.kenvue.com.

31 mai 2023 à 14:25

