Les premiers ministres de l'Atlantique devraient chercher une solution immédiate pour réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone





WALLACE, N.-É., 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l'escalade du coût des carburants à forte teneur en carbone comme le mazout, l'essence et le diesel prévue pour le 1er juillet 2023, les premiers ministres des provinces de l'Atlantique devraient se concentrer sur l'expansion des possibilités d'utilisation du propane, une source d'énergie abordable à faibles émissions, selon les membres du Comité de l'Atlantique de l'Association canadienne du propane (ACP).



Dans les remarques qu'il a adressées aujourd'hui aux membres de l'ACP de tout le Canada atlantique, le président du Comité, Royden Boudreau, a transmis en leur nom un message selon lequel le moment est venu pour les premiers ministres de l'Atlantique de se concentrer sur l'élaboration de politiques qui optimisent l'utilisation accrue du propane - une solution énergétique immédiate, à faible coût et à faible taux d'émission qui est aujourd'hui à la disposition de tous les Canadiens de la région de l'Atlantique.

« Le propane est une option énergétique beaucoup plus abordable que le mazout, l'essence et le diesel, a déclaré M. Boudreau. Le mazout en est un bon exemple. L'hiver dernier, le prix du mazout de chauffage était jusqu'à 1 $ le litre plus élevé que celui du propane.

« Qui plus est, le remplacement du mazout par le propane réduit les émissions de près de 40 %, et le propane peut constituer la source d'énergie primaire nécessaire aux pompes à chaleur. »

Environ 93 % du propane vendu au Canada est un sous-produit du gaz naturel. Son intensité en carbone est donc beaucoup plus faible que celle du mazout domestique, de l'essence et du diesel, qui sont produits à partir du pétrole. Par conséquent, les taxes carbone sur le propane sont considérablement moins élevées.

« Si l'on examine le barème fédéral de la redevance sur les combustibles jusqu'en 2030, l'incidence de la taxe carbone sur le propane sera bien moindre que celle sur les carburants à forte teneur carbonique, a déclaré M. Boudreau. Dans certains cas, le propane coûtera environ 20 cents le litre de moins d'ici 2030. »

Selon Environnement et Changement climatique Canada, d'ici à 2030, la redevance fédérale sur les combustibles atteindra environ 55 cents le litre pour le mazout lourd, environ 54 cents le litre pour le mazout léger et environ 37 cents le litre pour l'essence. Tandis qu'elle atteindra plutôt 26 cents le litre pour le propane.

« Dans nos rencontres avec les représentants des gouvernements de toute la région, nous avons maintenu que la meilleure façon de réduire les émissions était d'adopter une approche mettant tout le monde à contribution, conclut M. Boudreau. Alors que les premiers ministres continuent de chercher à élaborer des politiques qui atténueront la hausse du coût de l'énergie pour les consommateurs tout en réduisant les émissions, l'expansion du recours au propane fournira une solution immédiate. »

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. En tant que porte-parole de confiance de l'industrie du propane, l'ACP crée les conditions d'une croissance responsable du marché grâce à la défense des intérêts, à la formation et aux interventions d'urgence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Imen Trad, Coordonnatrice, Administration et Opérations, au 613 683-2270 ou à [email protected].

31 mai 2023 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :