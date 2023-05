Cambrex célèbre l'inauguration d'une nouvelle installation de Q1 Scientific en Belgique et obtient son premier accord commercial de stockage de stabilité





EAST RUTHERFORD, New Jersey, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cambrex, une importante organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui fournit des substances pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques et des services d'analyse tout au long du cycle de vie des médicaments, a célébré hier l'inauguration de la nouvelle installation de Q1 Scientific en Belgique et annoncé la signature d'un nouvel accord commercial avec QUALIblood, un organisme de recherche sous contrat qui propose aux sociétés pharmaceutiques, aux entreprises de diagnostic in vitro, aux hôpitaux et aux universités des services d'analyse pour les examens sanguins et les essais d'hémocompatibilité.

Jonathan Douxfils, directeur général de QUALIblood, a déclaré : « Ce contrat représente une étape importante pour toutes les parties, car il rassemble l'expertise de Q1 Scientific pour fournir de solutions de stockage de stabilité de classe mondiale et les capacités de recherche renommées de QUALIblood. »

« Nous sommes heureux de fournir un stockage biologique à QUALIblood et à ses partenaires afin de faire progresser la recherche, de développer des solutions novatrices et de soutenir les efforts de la communauté scientifique pour améliorer les résultats en matière de soins de santé, a déclaré Stephen Delaney, directeur général de Q1 Scientific. Ce partenariat comble une lacune importante en Belgique et dans l'ensemble de l'écosystème biobancaire européen, où il existe une demande croissante de solutions de stockage sûres et fiables pour les échantillons biologiques. »

La cérémonie d'ouverture de Q1 Scientific a marqué l'inauguration officielle de sa nouvelle installation de stockage de stabilité à Villers-le-Bouillet, qui s'étend sur plus de 2 000 mètres carrés et est équipée de chambres de stockage à température contrôlée de pointe et de systèmes de surveillance et de sécurité de pointe. D'éminents représentants du gouvernement, des experts de l'industrie et des acteurs clés ont assisté à l'événement.

Cette expansion en Belgique complète la présence actuelle de Q1 Scientific à Waterford, en Irlande, et est conforme à la stratégie de Cambrex visant à élargir son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques en Amérique du Nord et en Europe.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 400 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, notamment le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA à forte puissance. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées telles que les comprimés à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

À propos de Q1 Scientific

Q1 Scientific, une entreprise de Cambrex, offre des services de conservation stable en environnement contrôlé aux industries pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et des sciences de la vie dans son installation belge cGMP de 2 000 mètres carrés. Avec des installations de pointe et une expertise en

stockage à température contrôlée, surveillance et sécurité, Q1 Scientific assure l'intégrité et la stabilité des produits de ses clients tout au long de leur cycle de vie.

Basée en Irlande, Q1 Scientific exploite plusieurs installations en Europe, fournissant des solutions complètes de stockage de stabilité à ses clients du monde entier. Q1 Scientific révolutionne la façon dont les sociétés pharmaceutiques stockent leurs produits, et permet d'accélérer l'arrivée des nouveaux médicaments sur le marché tout en épargnant aux entreprises les frais de construction et de surveillance de leurs propres chambres de stockage.

