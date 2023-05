JSR Life Sciences annonce la consolidation opérationnelle des sociétés KBI Biopharma, Inc. et Selexis S.A. qui fonctionneront comme une seule organisation et offriront une expérience homogène à leurs partenaires





JSR Life Sciences a annoncé ce jour la consolidation de KBI Biopharma, Inc. (KBI) et de Selexis S.A. en une seule organisation dénommée KBI Biopharma. L'opération a pour but d'accélérer l'innovation et la croissance au profit de ses clients biopharmaceutiques mondiaux. La nouvelle structure permettra de fournir des solutions intégrées et homogènes aux clients, du développement de lignées cellulaires au développement de processus, en passant par les services de fabrication cliniques et commerciaux conformes aux BPF pour les programmes mammaliens.

Cette rationalisation de l'approche opérationnelle accélèrera le développement et la fabrication de médicaments, et les clients bénéficieront d'une flexibilité et d'une efficacité améliorées et d'une expérience partenaire simplifiée. La combinaison des capacités et de l'expertise de KBI Biopharma et de Selexis réduira les risques de fabrication des clients et la fourniture de médicaments vitaux aux patients sera accélérée.

« Avec la fusion de KBI et de Selexis en une seule entreprise, KBI entre dans une phase de croissance stratégique passionnante, a déclaré Tim Lowery, président de JSR Life Sciences. Ce changement naturel de notre stratégie opérationnelle est crucial pour les clients de KBI et de Selexis qui comptent sur notre vaste gamme de capacités et de services pour apporter une réponse rapide à leurs besoins évolutifs en matière de fabrication et de développement de médicaments. »

L'entreprise combinée tirera parti des connaissances collectives, de l'expertise scientifique et de la technique subtile et d'avant-garde de KBI, qui constituent une part significative de l'écosystème de JSR Life Sciences. La fusion KBI-Selexis fera de KBI un partenaire de pointe pour les sociétés biopharmaceutiques du monde entier et lui permettra de progresser de manière décisive pour devenir un CDMO de nouvelle génération. Réorganiser et simplifier le modèle opérationnel pour favoriser un fonctionnement sans problème accélèrera l'innovation au profit des clients mondiaux de KBI et les mettra sur la voie d'un avenir fructueux.

« En consolidant ces deux entreprises exceptionnelles, KBI Biopharma procède à un changement majeur de son futur mode de fonctionnement, a déclaré J.D. Mowery, PDG de KBI Biopharma. Nous fournirons ainsi à nos clients des solutions entièrement intégrées, ce qui fera de nous un partenaire plus fort qui pourra aider chacun d'eux à atteindre plus efficacement ses objectifs. »

La plateforme exclusive de développement de lignées cellulaires de Selexis prendra le nom de SUREtechnology Platform. J.D. Mowery sera le PDG de l'entreprise consolidée. Les employés rendront compte à l'équipe de direction de KBI dans son intégralité.

À propos de JSR Life Sciences, LLC

En tant que partenaire stratégique et pionnière de l'industrie des sciences de la vie, JSR Life Sciences LLC (une unité d'exploitation de JSR Corporation) transforme la santé humaine. En s'appuyant sur sa longue histoire d'innovations dans le domaine des matériaux, JSR Life Sciences fournit des produits, des matériaux et des services spécialisés aux entreprises biopharmaceutiques et aux chercheurs universitaires. En collaboration avec ses filiales de classe mondiale, JSR Life Sciences propose des services intégrés de premier ordre qui réduisent les risques liés à la sélection moléculaire, accélèrent les délais de développement biologique, améliorent les taux de réussite clinique, et facilitent le développement de nouveaux diagnostics in vitro. Le réseau mondial des filiales de JSR Life Sciences comprend Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis S.A. et MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. La Société exploite des laboratoires de R&D et d'applications, ainsi que des sites de fabrication et des points de vente dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur JSRLifeSciences.com.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d'une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Des partenaires mondiaux utilisent les technologies de KBI pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique ainsi que la fabrication d'une dizaine de produits commerciaux. En s'appuyant sur ses capacités d'analyse de classe mondiale et sa vaste expertise scientifique et technique, KBI fournit des services robustes de développement de processus et de fabrication clinique et commerciale conformes aux BPF pour les programmes de thérapie mammalienne, microbienne et cellulaire. Renommée pour sa fabrication de qualité, KBI aide ses partenaires à faire progresser les candidats-médicaments sur le marché. KBI sert ses partenaires mondiaux via huit sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com

31 mai 2023

