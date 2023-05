7e édition du Défi On roule pour toi - 600 kilomètres à vélo en 2 jours sans relais pour la prévention du suicide





LÉVIS, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - La 7e édition du Défi On roule pour toi se déroulera les 2 et 3 juin prochain en Chaudière-Appalaches. Ce défi cycliste, qui consiste à rouler 600 km sans relais en deux jours pour la prévention du suicide, a pour but d'encourager la demande d'aide, de faire connaître les ressources et de récolter des dons pour soutenir la mission de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS). Cette année, les cyclistes visent à amasser un montant record de 50 000$ pour la prévention du suicide.

Au-delà des dizaines de milliers de dollars recueillis au cours des dernières années, le Défi On roule pour toi, c'est d'abord une histoire de résilience et de solidarité. À la suite du décès par suicide de son frère Jean-François en 2001, Cédric Boilard, ses amis cyclistes et toute l'équipe du Défi s'engagent maintenant afin d'éviter que d'autres familles vivent ce deuil.

Rouler 600 km en 2 jours est un exploit sportif exceptionnel, surtout sans relais. Mais l'objectif du Défi est avant tout humain : le message porté par les cyclistes tout au long du parcours en est un de solidarité face à la détresse : « Il nous arrive tous de manquer de force en cours de route, de vivre des moments de découragement, de la douleur et des doutes. En roulant en groupe, on peut resserrer les rangs autour de la personne qui a besoin de reprendre son souffle. Cette image de solidarité s'applique à toutes les sphères de la vie. Si un ami ou un collègue a des difficultés, on doit, comme communauté, l'appuyer afin de l'encourager à tenir bon et lui rappeler qu'on va l'aider à « pédaler » pendant un instant », rappelle Cédric Boilard.

Une journée d'activités familiales pour soutenir la prévention du suicide

Nouveauté cette année : la population est invitée à participer à une journée familiale animée, qui sera couronnée par l'accueil des cyclistes en fin d'après-midi le 3 juin. Ainsi, à compter de samedi midi, diverses activités se dérouleront : spectacles de danse et de musique, hot-dogs, popcorn, barbe à papa et autres friandises, ainsi que du maquillage festif pour les enfants.

Parmi les artistes qui seront sur scène, on retrouvera Martin Levac, chanteur bien connu pour ses performances en tant que personnificateur du chanteur-batteur britannique Phil Collins ; les rappeurs de Taktika, véritables piliers du mouvement hip hop québécois ; le Studio Party Time, première école de danse de la province spécialisée en Hip Hop et en Break, depuis 1995. Un entraînement public MMA (arts martiaux mixtes) du Nova Gym sera aussi présenté, démontrant tous les styles d'arts martiaux, de la lutte au kick boxing, en passant par le combat au sol.

Pour plus d'information sur le Défi ou pour faire un don à l'Association québécoise de prévention du suicide : http://www.onroulepourtoi.com/ Pour se joindre au défi à un point de ralliement ou suivre les participants en direct sur Facebook : https://www.facebook.com/onroulepourtoi/

RESSOURCES D'AIDE

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou endeuillé par suicide, appelez la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPELLE (277-3553) ou visitez le www.suicide.ca. Service gratuit et confidentiel, accessible 24/7 partout au Québec.

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Les heures de départ et d'arrivée peuvent varier selon les conditions météorologiques et les imprévus rencontrés sur le parcours.



Ville Endroit Arrivée Départ 2 juin 2023 Lévis Parc des Chutes Chaudière

04:30

Montmagny Sureté du Québec 07:30 07:45 LaPocatière McDonald 10:15 10:30 St-Roch-des-Aulnaies Centre communautaire 12:30 13:30 Montmagny Sureté du Québec 15:30 15:45 Lévis Parc de la Martinière 17:45 18:00 Lévis Parc des Chutes Chaudière 19:00













Ville Endroit Arrivée Départ 3 juin 2023 St-Etienne (Lévis) Ecole la Clé-du-Boisé

04:30

Ste-Marie Information touristique 07:15 07:30 St-Etienne (Lévis) Ecole la Clé-du-Boisé 09:00 09:15 Ste-Agathe Parc Agathois 10:45 11:00 St-Etienne (Lévis) Ecole la Clé-du-Boisé 13:30 14:30 St-Antoine-de-Tilly À déterminer 16:45 17:00 St-Etienne (Lévis) Ecole la Clé-du-Boisé 18:00



PROGRAMME - JOURNÉE FAMILIALE

12:00 jusqu'à la

fin de la journée Début de la musique et animation

Vente de barbe à papa, hot dog, popcorn, etc. 13:30 jusqu'à la

fin de la journée Maquillage pour enfants 13:00 à 13:30 Spectacle de danse se Studio Party Time 14:00 à 14:45 Démonstration Nova Gym 15:00 à 15:20 Prestation de Taktika 15:50 à 17:20 Prestation de Martin Levac 17:15-18:00 Arrivée des cyclistes - Animation, musique et diffusion live en attente de

l'arrivée.

SOURCE Association québécoise de prévention du suicide

31 mai 2023 à 12:14

