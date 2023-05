IEI présente le TANGO-3010 : grandes performances, faible encombrement





TAIPEI, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp., l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques industrielles, est fier d'annoncer le lancement de sa dernière innovation, le TANGO-3010. Ce mini-PC industriel révolutionnaire établit une nouvelle norme en matière d'informatique compacte, offrant des performances et une polyvalence exceptionnelles pour une large gamme d'applications.

Taille compacte, s'adapte facilement à tous les lieux de travail

Mesurant à peine 5,5 x 5,4 x 1,6 pouces, le TANGO-3010 est un véritable concentré de puissance dans un format compact. Doté d'un processeur Intel® Celeron® J6412 à quatre coeurs et d'une carte graphique Intel® UHD, ce mini PC offre des capacités de traitement remarquables pour les tâches exigeantes, redéfinissant les possibilités de déploiement de VPN/pare-feu dans les bureaux, de signalisation numérique, de passerelle de transmission de données industrielles et d'applications en libre-service.

Connectivité sans fil avancée et trois ports 2.5GbE

Le TANGO-3010 excelle dans la connectivité sans fil et câblée, offrant une solution complète pour un transfert de données sans faille. Il est doté des dernières technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, ce qui permet un transfert de données rapide, une diffusion en continu fluide et une communication sans effort. Grâce aux antennes internes, les interférences des câbles peuvent être éliminées pour maintenir des performances stables. Que ce soit dans un bureau bondé ou dans un endroit éloigné, le TANGO-3010 garantit des performances sans fil fiables et sans décalage. En outre, le mini PC est doté de trois ports 2.5GbE, offrant des connexions filaires à haut débit pour les applications critiques. Cela permet aux utilisateurs de gérer facilement les tâches exigeantes en bande passante et de garantir un fonctionnement ininterrompu, même dans les environnements industriels exigeants.

Conception modulaire pour une extension sans effort de l'espace de stockage

Sa conception modulaire permet des mises à niveau faciles du stockage, en accueillant à la fois un SSD de 2,5 pouces et un SSD M.2 NVMe. Cette évolutivité garantit que le TANGO-3010 reste adaptable à l'évolution des besoins de stockage, offrant ainsi des performances à l'épreuve du temps.

Le TANGO-3010 est un mini-PC véritablement polyvalent qui passe sans problème des applications industrielles aux environnements de bureau. Qu'il soit déployé dans des usines, des magasins de détail ou des bureaux d'entreprise, le TANGO-3010 est une solution informatique polyvalente qui permet aux utilisateurs de tous les secteurs d'activité de combler le fossé entre la robustesse industrielle et la fonctionnalité bureautique.

Pour obtenir plus d'informations sur le TANGO-3010, veuillez consulter la page https://reurl.cc/v7D1L1

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2085428/TANGO_3010.jpg

