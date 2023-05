La Société canadienne du cancer salue l'adoption d'une mesure exigeant des mises en garde sanitaires sur chaque cigarette et représentant une première mondiale





Le Canada adopte une mesure novatrice dans le cadre de nouveaux règlements nationaux exigeant les mises en garde sanitaires sur les produits du tabac

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société canadienne du cancer (SCC) se réjouit des nouveaux règlements encadrant les produits du tabac qui exigent l'impression de mises en garde sanitaires directement sur toutes les cigarettes vendues au Canada, ce qui représente une première mondiale. Ces règlements amélioreront également les mises en garde qui apparaissent déjà à l'extérieur et à l'intérieur des paquets de cigarettes. Grâce à cette combinaison de mesures, le Canada aura le meilleur système de mises en garde sanitaires sur les produits du tabac au monde.

« Une mise en garde sanitaire sur chaque cigarette est une approche novatrice sans précédent, déclare Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC. Grâce à cette mesure, le message se transmettra à chaque nouvelle bouffée de cigarette, il apparaîtra à chaque nouvelle pause cigarette et il atteindra les jeunes qui empruntent des cigarettes à leurs amis. Elle réduira également le tabagisme et l'attrait des cigarettes, aidant ainsi à prévenir le cancer et d'autres maladies. »

Nous nous attendons à ce que d'autres pays accompagnent le Canada en adoptant également cette mesure, puisque plus de 130 pays et territoires exigent déjà les mises en garde illustrées, une initiative canadienne instaurée en 2001.

Le nouveau règlement imposera deux ensembles de six mises en garde sanitaires, à imprimer sur chaque cigarette, qui changeront en rotation. La date d'entrée en vigueur de cette mesure chez les détaillants sera le 31 juillet 2024 pour les cigarettes de format long (d'une longueur de 83 à 85 mm) et le 30 avril 2025 pour les cigarettes de format régulier (de 70 à 73 mm). Quatorze nouvelles mises en garde illustrées seront exigées sur l'extérieur des paquets de cigarettes à compter du 30 avril 2024, et un deuxième ensemble de quatorze mises en garde s'y ajouteront 24 mois plus tard. Des améliorations aux messages apparaissant à l'intérieur des paquets devront également être appliquées aux produits vendus par les détaillants à compter du 30 avril 2024. La version définitive des nouveaux règlements annoncés aujourd'hui a d'abord été présentée comme une ébauche lors de consultations publiques datant de juin 2022.

« Cette Journée mondiale sans tabac représente l'occasion parfaite d'insister sur ce qu'il reste à faire pour réduire la consommation de tabac et le vapotage chez les jeunes au Canada, ajoute M. Cunningham. Dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le tabagisme, nous pressons le gouvernement fédéral d'adopter un ensemble de nouvelles mesures, dont le remboursement complet des coûts engendrés par la stratégie de lutte au tabagisme du gouvernement fédéral par l'industrie du tabac, l'augmentation des taxes sur les produits du tabac, et l'interdiction des saveurs ajoutées aux cigarettes électroniques. »

La consommation de tabac est la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada, entraînant chaque année le décès de 46 000 personnes, dont 30 % de tous les décès liés au cancer au pays. Selon les données de 2021, il y aurait toujours 3,8 millions de Canadiens fumeurs, soit 12 % de la population de 12 ans et plus. Un travail colossal reste encore à faire pour atteindre l'objectif visant à réduire l'incidence du tabagisme au Canada sous les 5 % d'ici 2035.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à coeur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

31 mai 2023 à 11:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :