InfraBuild conclut un prêt à terme de 350 millions de dollars américains adossé à des actifs de premier rang





InfraBuild conclut un prêt à terme adossé à des actifs de 350 millions de dollars, mené par des fonds et des comptes gérés par BlackRock et Silver Point Finance.

L'activité InfraBuild a maintenu sa forte performance financière au cours des trois premiers trimestres de son exercice 2023.

SYDNEY, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- InfraBuild a annoncé aujourd'hui la clôture d'un prêt à terme adossé à des actifs de 350 millions USD, dont le produit permettra à l'entreprise de poursuivre ses objectifs de croissance, y compris son acquisition potentielle d'actifs sidérurgiques aux États-Unis, actuellement détenus par GFG Alliance.

InfraBuild a maintenu sa forte performance financière au cours des trois premiers trimestres de son exercice 2023 et le financement réussi est une réalisation importante pour faciliter la croissance continue de l'entreprise.

InfraBuild est le plus grand fabricant australien de profilés en acier à intégration verticale, avec des activités de recyclage, de fabrication et de distribution dans tout le pays.

InfraBuild continue d'explorer diverses alternatives de financement supplémentaires, dont le produit serait utilisé avec le produit du prêt à terme adossé à des actifs, pour poursuivre sa croissance et l'acquisition potentielle d'actifs sidérurgiques aux États-Unis.

Jefferies LLC a agi en tant qu'arrangeur unique du prêt à terme adossé à des actifs, qui a été mené par des fonds et des comptes gérés par BlackRock et Silver Point Finance.

Dak Patel, PDG par intérim et directeur général d'InfraBuild, a déclaré :

« Ce financement fournit des capitaux stratégiques à InfraBuild, ce qui nous permettra de continuer à développer nos activités et à servir une clientèle qui couvre les marchés de l'infrastructure, de la construction commerciale et résidentielle, de l'agriculture et de l'exploitation minière », a déclaré M. Patel.

« L'entreprise a continué à réaliser de bonnes performances tout au long de l'exercice et le prêt à terme adossé à des actifs nous fournit le capital nécessaire pour nous concentrer sur des initiatives stratégiques visant à renforcer les opérations et à tirer parti de la demande croissante d'acier durable à faible teneur en carbone, tout en poursuivant l'élan que nous avons pris ces dernières années. »

Remarques

· *L'acquisition potentielle comprend :

Keystone Consolidated Industries (KCI), comprenant un four à arc électrique, un laminoir et un train à fil à Steel and Wire (Peoria), des sites de fabrication de treillis d'Engineered Wire Products ( Ohio et Nouveau Mexique)

et Nouveau Mexique) Johnstown Wire Technologies (Pennsylvanie et Ohio )

) Aciéries de Georgetown (Caroline du Sud)

31 mai 2023 à 11:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :