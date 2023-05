SOLEK obtient un financement de 379 millions de dollars destiné à son portefeuille de projets photovoltaïques au Chili





PRAGUE, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe d'énergie solaire SOLEK a obtenu un financement de 379 millions de dollars destiné à son portefeuille chilien, qui comprend des centrales solaires photovoltaïques et des centrales PMGD (programme incitatif chilien) situées dans la région centrale. La société, qui connaît une croissance rapide dans le secteur des énergies renouvelables et solaires, possède un portefeuille de près de 284 MWdc au Chili et développe en Amérique latine des projets représentant une capacité de plus de 400 MW.

Le financement comprend les facilités suivantes : un placement privé de premier rang de 178 millions de dollars, une mezzanine de 75 millions de dollars, un prêt-relais PMGD de 55 millions de dollars, un prêt-relais à l'échelle des services publics de 37 millions de dollars, une facilité sous forme de lettres de crédit de 19 millions de dollars et un crédit TVA de 15 millions de dollars.

BNP Paribas et la succursale de Natixis à New York ont agi en tant qu'agents de placement, arrangeurs et prêteurs. BCI et Scotiabank Chile ont agi à titre d'agents et de prêteurs pour les facilités locales. White & Case et Guerrero Olivos ont agi, respectivement, en tant que conseillers juridiques internationaux et locaux de la Société.

Entrée sur le marché obligataire privé des États-Unis avec une émission de 178 millions de dollars

Récemment, SOLEK a fait son entrée sur le grand marché des placements privés des États-Unis (USPP), confirmant ainsi son attrait pour les investisseurs et obtenant un accès flexible à des options de financement supplémentaires. SOLEK fait son entrée sur ce nouveau marché en réalisant une émission obligataire à 20 ans, dont la valeur s'élève à près de 178 millions USD, soit environ 4 milliards CZK. L'opération a suscité une forte demande parmi les investisseurs, ce qui confirme l'attrait des actifs de SOLEK ainsi que la confiance du marché dans les plans à long terme de la société.

Le marché USPP est l'un des plus importants et plus sophistiqués au monde et est ouvert aux entreprises américaines et internationales. Les investisseurs actifs du marché USPP sont représentés par des fonds d'investissement internationaux et des compagnies d'assurance parmi les plus grands au monde.

« Grâce aux grandes opportunités qu'offre aujourd'hui le secteur des énergies renouvelables, SOLEK connaît une période de croissance dynamique qui crée des besoins de financement. Nous avons dû répondre à des critères d'accréditation stricts pour être accéder aux possibilités de financement du marché USPP. Cette option de financement flexible nous permettra de nous concentrer sur nos projets photovoltaïques et notre développement futur », a déclaré Zden?k Sobotka, fondateur et PDG de SOLEK Group.

Les sociétés qui entrent sur le marché USPP émettent généralement des obligations à long terme. Conformément à la pratique du marché, les obligations USPP de SOLEK ont un calendrier de remboursement étalé sur 20 ans, qui aligne le profil d'endettement sur la durée de vie du placement sous-jacent. Le produit des obligations USPP servira principalement à financer les plans d'expansion de la société et à refinancer la dette existante, établissant ainsi un jalon important pour la croissance continue de SOLEK.

Depuis 2010, SOLEK a connecté un total de 53 projets solaires photovoltaïques, dont 18 en Europe et 35 au Chili. Le Groupe a l'intention de construire plus de 38 projets au Chili en 2023 et 2024.

La capacité installée totale de son portefeuille devrait atteindre 400 MW dans le monde d'ici la fin de 2023, générés principalement par les centrales situées en Amérique latine. En Europe, le Groupe prépare plusieurs projets solaires photovoltaïques qui représentent une capacité totale de 1,4 GW. Les projets dont le développement est le plus avancé sont ceux en phase de préparation en Roumanie et en Grèce. Les premières centrales devraient être connectées en 2024.

Le Groupe SOLEK est une société de premier rang qui se consacre à la conception, la construction et l'exploitation de centrales solaires en Amérique latine et en Europe. Parmi ses clients figurent des sociétés d'investissement internationales, des banques, des fonds, des groupes énergétiques et des multinationales.

Le portefeuille principal du Groupe est situé au Chili, où il gère plus de trois dizaines de centrales photovoltaïques représentant une capacité totale de plus de 200 MW. SOLEK se concentre également sur l'Europe, où la société développe avec succès des projets existants tout en recherchant de nouvelles opportunités d'investissement.

Le Groupe diversifie ses activités en ajoutant à son portefeuille des projets innovants tels que des centrales flottantes, des projets d'agrivoltaïque, des parcs éoliens, des batteries de stockage dont des dômes de stockage d'énergie au CO2, des projets de production d'hydrogène écologique et des projets hybrides.

La société a l'intention d'atteindre une capacité installée de 2 GW d'ici la fin de 2027.

