AVIS AUX MÉDIAS - Financement du transport public - Manifestation des chauffeurs d'autobus et employé(e)s des sociétés de transport





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Ce jeudi 1er juin, de 11 h à 13 h, quelques centaines de chauffeurs d'autobus et d'employé(e)s de sociétés de transport public manifesteront devant les bureaux de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, afin de réclamer des investissements importants dans le transport collectif.

Le Conseil provincial du secteur du transport terrestre (CPSTT), qui représente 8540 syndiqué(e)s, demande à la ministre Guilbault de respecter les promesses de son prédécesseur, François Bonnardel, lequel s'était engagé en 2021 à agir pour éviter les compressions de service, et de rassurer les usagères et usagers des transports collectifs ainsi que le personnel.

De plus, le CPSTT dénonce, une fois de plus, l'ingérence de l'ARTM dans la gestion du transport collectif. En effet, par ses multiples demandes, il prive directement les usagères et usagers d'un service de qualité.

Le CPSTT réitère qu'un investissement dans le transport collectif amène des retombées socioéconomiques qui profitent à la population et à l'économie québécoise tout en permettant de répondre à l'urgence climatique. Rappelons que le transport constitue le deuxième poste budgétaire des familles.

QUI : Les membres du Conseil provincial du secteur du transport terrestre du Syndicat canadien de la fonction publique



QUOI : Manifestation pour dénoncer le manque de financement dans le transport collectif



QUAND : Jeudi 1er juin, de 11 h à 13 h



OÙ : Devant les bureaux de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, situés au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, H2Z 1W7

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

31 mai 2023 à 11:21

