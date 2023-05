Falcon 40B des Émirats arabes unis, le modèle d'IA le mieux classé au monde développé par le Technology Innovation Institute, est désormais libre de droits





Falcon 40B, le modèle d'IA open-source de grande envergure des Émirats arabes unis, développé par le Technology Innovation Institute (TII), est désormais libre de droits pour la recherche et l'usage commercial. Cette démarche fait suite à la demande mondiale d'accès inclusif à l'IA.

Classé au premier rang au niveau mondial dans le classement des Open Large Language Model (LLM) de Hugging Face, Falcon 40B surpasse ses concurrents, comme LLaMA (Large Language Model Meta AI) de Meta et la suite de modèles de langage de grande taille, baptisée StableLM de Stability AI. Disponible sous une licence fondée sur les principes du logiciel libre Apache 2.0, les utilisateurs de Falcon 40B auront accès à tout brevet couvert par le logiciel en question. Apache 2.0 assure la sécurité et la disponibilité de logiciels open source sûrs et puissants et établit un modèle de gouvernance efficace.

La décision d'offrir libre accès au Falcon 40B souligne l'engagement du TII envers l'innovation technologique et le partage des connaissances, afin de favoriser la collaboration et renforcer la position des Émirats arabes unis en tant qu'acteur principal de l'IA. Elle reflète également l'engagement des Émirats arabes unis à surpasser les normes établies et les limites pour créer un avenir où l'IA joue un rôle capital dans la conduite de changements positifs.

Le déploiement open-source et libre de droits du Falcon 40B renforcera l'efficacité des entités des secteurs public et privé, notamment dans le démarrage plus rapide de projets, les itérations plus rapides dans la gestion des projets, le développement de logiciel plus flexibles, un support communautaire robuste et une gestion plus facile des licences.

Le TII vise à cultiver la collaboration, l'innovation et le partage des connaissances entre les développeurs, les chercheurs et les entreprises du monde entier. Cette initiative favorisera la transparence, l'inclusivité et l'accélération des progrès de l'Intelligence Artificielle (IA) à travers le monde, offrant ainsi diverses opportunités pour ses applications dans tous les secteurs et industries.

Le Dr Ebtesam Almazrouei, directrice de l'unité inter-centres sur l'IA, TII, a déclaré : « La décision d'offrir Falcon 40B libre de droits favorisera les progrès technologiques inclusifs pour créer une société cohésive. Nous sommes engagés à promouvoir le bon usage de la technologie pour unifier l'humanité et perpétuer notre monde et le préparer aux exigences du futur. »

