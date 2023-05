Brussels Signal : un nouveau média qui promet de bousculer la couverture de l'UE





L'éditeur numérique Remedia Europe prépare un média révolutionnaire, Brussels Signal, qui promet de fournir une couverture originale et franche des affaires européennes et des questions qui comptent le plus pour les citoyens européens.

Brussels Signal fournira des rapports et des analyses rigoureux sur l'Union européenne. Ce nouveau média vise à bousculer le statu quo en proposant un journalisme perspicace et informé qui remet en question les idées et les politiques dominantes, exige une véritable responsabilité des décideurs et s'oppose à la marginalisation des voix dissidentes sur les problèmes auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui.

Une première version de Brussels Signal sera lancée le 31 mai avec une invitation à participer à un événement en direct avec les nouveaux rédacteurs. D'autres contenus de Brussels Signal, y compris des vidéos et newsletters, seront déployés dans les semaines à venir, avec des événements à venir cet automne dans le studio spécialement conçu par Brussels Signal au coeur du quartier européen de Bruxelles.

Ce nouveau média émerge à un moment où l'UE est confrontée à des différences internes entre les États membres qui mettent à l'épreuve le travail de l'UE et posent la question de la forme et la substance que va prendre l'unité européenne. Les défis externes, notamment la guerre en Ukraine, la sécurité énergétique, les migrations et les tendances géopolitiques, devraient mettre l'UE à rude épreuve en tant qu'acteur mondial, et les élections à venir lui offrent des opportunités de démontrer ses ambitions.

Pendant ce temps, l'industrie de l'information connaît une certaine consolidation, ce qui signifie non pas plus de voix, mais moins. Les citoyens européens d'aujourd'hui exigent une plus grande liberté dans les médias d'information, des sources qui soulèvent des questions difficiles et encouragent un débat sans entraves ; le pluralisme des médias en est un élément essentiel.

« Nous sommes ravis de présenter Brussels Signal », déclare Michael Mosbacher, qui a joué un rôle crucial dans le lancement de Standpoint et The Critic au Royaume-Uni et est rédacteur en chef du nouveau média. « Notre équipe de journalistes talentueux se consacre à fournir une couverture précise, opportune et perspicace des problèmes les plus importants qui affectent les personnes à travers l'Europe. Notre objectif est d'examiner de manière critique l'actualité du jour et de présenter un point de vue alternatif distinctif, offrant une source captivante de contenu qui engage et éclaire notre public. »

Justin Stares, un correspondant basé à Bruxelles dont les signatures ont été publiées dans The Telegraph, Sunday Telegraph, New York Times, The Guardian, Observer et d'autres titres, servira de rédacteur en chef pour les actualités. Justin est également fondateur de The Maritime Watch, un service d'information sur la politique européenne, et auteur de plusieurs livres, dont le plus récent est This is Belgium, une analyse politique, économique et sociale du pays qui abrite les institutions européennes.

Le site présentera des commentaires et des analyses réguliers de voix bien connues et émergentes, notamment Douglas Murray, Anne-Elisabeth Moutet, Dominic Green, Kapil Komireddi, Alessandra Bocchi, William Nattrass, Ralph Schoellhammer et Felipe Fernandez-Armesto. Des lettres d'information rédigées avec un accent régional et thématique mettront en évidence des développements sous-estimés à Bruxelles. Un contenu vidéo engageant sera également proposé, y compris des entretiens avec des leaders d'opinion et des podcasts.

« L'UE et ses États membres restent indispensables dans cet environnement chargé de crises et de conflits, et il ne fait aucun doute que les institutions européennes et les citoyens européens bénéficieraient d'une source distincte d'informations et d'informations », déclare Patrick Egan, PDG de Remedia Europe et éditeur de Brussels Signal. « Ce que vous voyez maintenant chez Brussels Signal n'est que le début. Nous développons nos produits, à savoir des newsletters, podcasts et plus encore, dans notre effort visant à bouleverser le paysage des médias d'information.

« Lorsque nous examinons le paysage médiatique actuel, nous voyons une opportunité. Plutôt que de rester sur la touche, j'ai décidé d'investir mon temps et mon argent pour saisir cette opportunité et apporter le changement dont nous avons besoin. Nous avons maintenant le capital d'amorçage pour enfin lancer avec confiance notre nouvelle marque et ses perspectives en tant qu'entreprise durable, qui influencera de manière constructive la conversation au niveau européen. »

