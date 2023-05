FESTIVAL EURÊKA! - UNE 16e ÉDITION SURVOLTÉE





65 000 festivaliers et festivalières ont fait le plein d'énergie à l'occasion de la grande fête des sciences!

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'île du savoir a déployé toute son énergie lors de la 16e édition du Festival Eurêka! qui s'est conclu dimanche soir au parc Jean-Drapeau, au pied de la Biosphère. Plus de 65 000 jeunes et moins jeunes ont pris part aux festivités les 26, 27 et 28 mai au grand bonheur de L'île du savoir, d'Espace pour la vie et de ses partenaires. Les passionné.e.s de science et de technologie ont su profiter de la centaine d'activités participatives gratuites, aller à la rencontre de scientifiques inspirant.e.s et développer leurs connaissances sur l'ÉNERGIE et les innovations qui transformeront ce secteur névralgique au Québec.

Formes d'énergies, sources renouvelables, consommation énergétique... encore une fois, le Festival Eurêka! aura permis aux amateurs et amatrices de science de vivre une expérience immersive, de découvrir l'innovation locale et de se questionner sur les enjeux liés à l'énergie tout en s'amusant.

« Développer la culture de l'innovation est une priorité pour le Conseil de l'Innovation, et ça doit commencer dans nos familles, chez nos jeunes, pour l'avenir du Québec! Le Festival Eurêka! est exactement ce dont nous avons besoin pour y arriver », fait valoir Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec qui participait au lancement de l'événement et qui, parallèlement au Scientifique en chef du Québec signait pour la première fois un parcours thématique.

« Lorsque je vois les jeunes et leurs familles s'émerveiller devant les activités scientifiques inédites présentées au Festival, je me dis que notre mission d'accroître l'intérêt et l'ouverture des jeunes pour la science, la technologie et les carrières dans ces domaines est réussie et que le futur écologique et économique du Québec est entre bonnes mains », soutient Yves Mauffette, président de L'île du savoir.

Faits saillants :

65 000 visiteurs et visiteuses sur trois jours

Plus de 5 000 élèves et accompagnateur.trice.s en sortie scolaire dont 58 % en provenance d'écoles en milieu défavorisé

50 organismes scientifiques

Vingt-sept conférences et spectacles interactifs présentés par des chercheurs, chercheuses, communicateurs et communicatrices scientifiques

Trois représentations hautement appréciées du nouveau jeu-questionnaire Le ChimiQuiz!

650 spectateurs venus applaudir Stéphane Brouillard et Yannick Bergeron , animateurs du nouveau spectacle La Science, un poing c'est tout!

, animateurs du nouveau spectacle 5 zones thématiques : Énergie, Nature, Techno, Humain et Ingéniosité en plus d'une nouvelle aire Croque -en-science dédiée à l'agroalimentaire

-en-science dédiée à l'agroalimentaire Près de 14 000 visiteurs et visiteuses à la Biosphère

« Rendre la science accessible à toutes et tous, en respectant les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, est une priorité pour Espace pour la vie. Encore une fois, le Festival Eurêka! a relevé ce défi avec brio en offrant une foule d'activités ludiques et intéressantes. La Biosphère a également brillé avec sa programmation spéciale qui a émerveillé jeunes et moins jeunes. Bravo à toutes et tous pour cette organisation! », a déclaré Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

Les organisateurs et organisatrices tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont grandement contribué au succès de cette 16e édition, ainsi que tous les festivaliers et festivalières qui ont pris part à la fête.

Rappelons que L'île du savoir a réalisé cette édition avec la collaboration d'Espace pour la vie. Elle tient à remercier la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil, ainsi que tous ses partenaires et commanditaires sans qui la fête n'aurait pu avoir lieu : l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; Hydro-Québec, partenaire de la Zone Énergie; Desjardins, partenaire de la zone Nature; l'Union des producteurs agricoles, présentateur de l'Aire Croque-en-science; les Fonds de recherche du Québec, commanditaire de la Scène centrale; Kruger, commanditaire de la Grande scène, Santé Canada, subventionnaire du ChimiQuiz! et Télé-Québec, partenaire média du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition.

Eurêka! est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.

« Pour la Ville de Montréal, le Festival Eurêka! est très important. Cette grande fête de la science encourage la curiosité, elle amène les jeunes à être créatifs et audacieux, et elle leur permet d'expérimenter et de chercher des réponses à leurs questions. La métropole est reconnue comme une plaque-tournante de l'innovation et du savoir et Eurêka! y joue un rôle essentiel pour préparer la relève scientifique. La Ville de Montréal est heureuse de soutenir le Festival Eurêka! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Eurêka! remercie également ses nombreux commanditaires associés : acceSciences, Concertation Montréal, École de technologie supérieure, INO, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Port de Montréal, Tourisme Montréal, Université Concordia, Université Laval, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke et Unis TV. Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation Famille Godin, et de la Fondation J.A. DeSève.

À la lumière de ce succès, l'équipe du Festival Eurêka! vous donne rendez-vous en 2024 pour célébrer sa 17e édition... une fois les batteries rechargées!

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus d'un million de visiteurs enthousiastes, dont 60 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

