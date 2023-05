Une porte-parole des personnes handicapées, militante LGBTQ et cheffe de file de l'industrie cinématographique sera la première à occuper la direction générale de l'ORPHÉ





TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran (ORPHÉ), organisme à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accessibilité et de la représentation des personnes handicapées dans l'industrie canadienne de la télévision et du cinéma, est fier d'annoncer la nomination de sa première directrice générale, Winnie Luk.

Winnie Luk, porte-parole de la cause des personnes en situation de handicap, activiste 2SLGBTQI+ et cheffe de file de l'industrie cinématographique, possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs publics et à but non lucratif du cinéma et du divertissement. Parmi ses nombreuses réalisations, Winnie a été directrice des opérations et des événements à Inside Out, organisateur des festivals du film 2SLGBTQI+ de Toronto et d'Ottawa. Elle a également été directrice générale de Rainbow Railroad, organisme caritatif qui soutient dans le monde entier les personnes LGBTQI+ à la recherche d'un refuge.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le leadership de Winnie pour diriger l'ORPHÉ alors que nous entamons notre deuxième année d'activité, déclare Yazmine Laroche, présidente de l'ORPHÉ. L'expérience de Winnie dans la défense des droits, dans l'engagement communautaire et dans le secteur du divertissement sera précieuse pour la mise en oeuvre de notre mission et de nos valeurs. »

« Le fait d'avoir côtoyé les handicaps moteurs tout au long de ma vie, ainsi que mon identité de femme chinoise queer, alimentent ma passion pour la défense des droits à l'accessibilité et la promotion de l'équité au sein des communautés. Nous avons un travail important à faire avec les membres de l'industrie cinématographique canadienne pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et favoriser une représentation authentique et significative des personnes handicapées à l'écran et hors écran. Je suis honorée d'apporter mon expérience et mon leadership dans l'industrie cinématographique à mon nouveau rôle de directrice générale de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran », ajoute Winnie Luk, directrice générale de l'ORPHÉ.

Le conseil d'administration de l'ORPHÉ exprime sa gratitude et son appréciation pour la contribution de son directeur général par intérim, Andrew Morris. Les fondations qu'il a posées garantissent une transition en douceur sous la direction de Winnie. Winnie prendra ses nouvelles fonctions à l'ORPHÉ le 6 juin 2023 et représentera l'organisme au Festival international des médias de Banff du 11 au 14 juin.

À propos de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran

L'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran est un organisme national à but non lucratif qui travaille avec l'industrie cinématographique canadienne pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et favoriser une représentation authentique et significative des personnes handicapées dans l'ensemble du secteur en se concentrant sur trois points clés : proposer des ressources permettant de sensibiliser l'industrie du cinéma afin que celle-ci devienne plus accessible aux Canadiens en situation de handicap; offrir des possibilités de réseautage et d'apprentissage aux créatifs de la communauté des personnes handicapées afin qu'ils soient davantage en contact avec l'industrie; et plaider en faveur d'une plus grande accessibilité au sein de l'industrie du divertissement.

L'ORPHÉ, créé en 2021 à la suite de consultations menées par Accessibilité Média Inc. auprès de la communauté des personnes en situation de handicap, est financé par ses partenaires Téléfilm Canada et le Fonds des médias du Canada.

