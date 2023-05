Coeur + AVC se réjouit de la nouvelle réglementation audacieuse en matière d'emballage et d'étiquetage des produits du tabac





L'apposition de mises en garde relatives à la santé sur les cigarettes individuelles est une première mondiale.

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Coeur + AVC félicite Santé Canada pour son annonce concernant l'obligation d'apposer des mises en garde relatives à la santé directement sur les cigarettes individuelles, faisant ainsi du Canada le premier pays au monde à le faire. La nouvelle réglementation prévoit également un renforcement des messages relatifs à la santé sur les paquets de cigarettes et d'autres produits du tabac, qui feront l'objet d'une rotation périodique. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er août 2023 et sera mise en oeuvre de manière progressive au cours de la prochaine année.

« Le Canada est aujourd'hui l'un des chefs de file mondiaux en matière de mises en garde relatives à la santé pour les cigarettes », explique Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. « Le tabac demeure la principale cause de maladies et de décès évitables au Canada, et ces nouvelles mesures importantes protégeront les jeunes et soutiendront les fumeurs dans leurs efforts pour arrêter de fumer. »

L'obligation d'apposer des messages soulignant les dangers liés au tabagisme est à la fois innovante et stratégique. Les recherches montrent que les avertissements relatifs à la santé apposés sur les cigarettes sont associés à une diminution de la probabilité d'utilisation et à une perception moins favorable du produit. En outre, il est prouvé que la présence de tels messages sur chaque cigarette pourrait être très efficace pour en dissuader la consommation et augmenter les tentatives d'abandon, notamment chez les jeunes adultes, qui sont l'un des groupes les plus difficiles à influencer au Canada.

Cette nouvelle réglementation est un élément clé de la stratégie de lutte contre le tabagisme du gouvernement fédéral, qui s'engage à réduire la consommation de tabac à 5 % de la population au pays d'ici 2035.

« Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral sur d'autres mesures clés visant à réduire la dépendance à la nicotine, notamment l'interdiction complète d'ajouter des arômes aux produits de vapotage, y compris la menthe et le menthol, afin de protéger les jeunes », déclare M. Roth.

Au pays, 46?000 personnes meurent chaque année en raison du tabagisme, et au moins la moitié de tous les fumeurs réguliers meurent prématurément à cause du tabac.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

