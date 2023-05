Nomination de madame Noémie Dansereau-Lavoie à titre de commissaire à la langue française de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable notamment de la langue française, annoncent la nomination de Mme Noémie Dansereau-Lavoie à titre de commissaire à la langue française de la Ville de Montréal.

« En tant que métropole francophone des Amériques, Montréal est pleinement engagée et mobilisée envers le rayonnement de la langue française. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'annoncer aujourd'hui l'embauche de Mme Noémie Dansereau-Lavoie en tant que nouvelle commissaire à la langue française de la Ville de Montréal. Elle jouera un rôle central au sein de la Ville pour assurer la valorisation, la protection et la promotion du français à travers les différents services de la Ville. Grâce à son expertise, à ses connaissances et à son vaste réseau, Mme Dansereau-Lavoie est la candidate toute désignée pour contribuer à la mise en oeuvre de la politique linguistique et du plan d'action de la Ville de Montréal pour la valorisation de la langue française », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Le français est une richesse collective indéniable qui distingue Montréal à l'international. Nous sommes convaincus que Mme Dansereau-Lavoie saura assurer l'exemplarité de la Ville, en plus de créer des ponts solides entre la Ville et les différentes institutions et les organismes qui oeuvrent pour la valorisation et à la protection du français. Grâce à son travail et à la contribution de toutes les instances de la Ville, nous serons en mesure d'assurer la valorisation et le rayonnement du français dans la métropole, pour aujourd'hui et pour demain », a ajouté la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Pour marquer l'importance accordée par la Ville à la valorisation du français, la nouvelle commissaire à la langue française relèvera directement du directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne. Son entrée en fonction est prévue le 5 juin 2023.

« Je suis très heureux d'accueillir Mme Dansereau-Lavoie au sein de mon équipe. Son arrivée coïncide avec l'application de la réforme de la Charte de la langue française, le 1er juin 2023. La Ville de Montréal travaille déjà de concert avec le ministère de la Langue française pour favoriser l'application de la nouvelle loi au sein de son organisation. Par ses solides compétences et son bagage d'expériences de travail, Mme Dansereau-Lavoie a tout ce qu'il faut pour accompagner, soutenir et conseiller toutes les unités de la Ville dans la valorisation et le rayonnement du français à Montréal. Je lui souhaite une chaleureuse bienvenue », a mentionné Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

La responsabilité principale de la commissaire consiste à conseiller les instances politiques et administratives, les services municipaux et les arrondissements pour tout ce qui concerne la protection et la valorisation de la langue française. Elle aura également comme mandat d'assurer la mise en oeuvre du Plan d'action de la Ville en matière de valorisation de la langue française 2021-2024, en travaillant de concert avec les services municipaux et les arrondissements de la Ville, ainsi qu'avec les partenaires externes concernés. Elle coordonnera enfin le comité de la Ville de Montréal sur la langue française afin d'assurer la valorisation du français dans la métropole.

Profil de Mme Dansereau-Lavoie

Forte d'une expérience d'une quinzaine d'années dans le secteur des médias, de la culture et des industries créatives et d'un solide réseau national et international, notamment au sein de la francophonie, Mme Dansereau-Lavoie possède de grandes compétences pour réaliser son mandat.

Elle a occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels au sein des gouvernements du Canada et du Québec. Elle était jusqu'à récemment conseillère politique auprès du ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Elle a notamment participé au Groupe d'action pour l'avenir de la langue française du gouvernement du Québec. Elle a également eu des mandats auprès des ministres du Patrimoine canadien et des Langues officielles et de la Francophonie à Ottawa, ainsi que des fonctions en matière de développement et de planification stratégique à Radio-Canada.

Très impliquée dans le milieu culturel et dans la francophonie, notamment au sein de l'Alliance française, Mme Dansereau-Lavoie saura créer des ponts entre la Ville et les diverses institutions et organismes qui oeuvrent pour la valorisation et la protection du français.

Mme Dansereau-Lavoie détient une maîtrise en communication de l'Université du Québec à Montréal et une certification Développement des Cadres (EDC) de l'Institut des cadres de l'Université McGill.

