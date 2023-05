Le professeur Michel Umbriaco nommé à l'Ordre de l'excellence en éducation





QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le professeur Michel Umbriaco de l'Université TÉLUQ a été nommé le 29 mai 2023 membre distingué de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec par le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur. Cette reconnaissance met en lumière la contribution exceptionnelle du professeur Umbriaco à l'éducation au Québec.

Expert de l'administration et du financement de la formation à distance (FAD) et de l'enseignement universitaire, le professeur Umbriaco a fait carrière pendant près de 50 ans à l'Université TÉLUQ. Il a exploré de manière interreliée les thèmes de la gouvernance universitaire, des formules de financement, du travail professoral et de la FAD, sous l'angle des transformations sociales qui ont nourri le Québec depuis les années 1970.

Son engagement et sa contribution exceptionnelle auront permis de soutenir l'essor, la démocratisation et l'avancement de la FAD au Québec ainsi que le développement de stratégies éducatives et technopédagogiques adaptées à ce contexte, et ce, dans un souci d'assurer l'accessibilité universitaire pour toutes et tous.

« Cette nomination reflète l'immense impact du professeur Umbriaco, retraité depuis peu. Ce bâtisseur et ambassadeur hors pair a fait montre d'un engagement indéfectible pour le développement de la FAD et de l'accessibilité aux études supérieures. Nous le remercions pour cet engagement et le félicitons chaleureusement pour cette nomination amplement méritée », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Rappelons que l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec concrétise la volonté du gouvernement de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui se distinguent par leur participation au rehaussement de l'enseignement québécois.

L'Université TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

