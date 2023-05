IKEA Canada souhaite la bienvenue à son nouveau PDG, Selwyn Crittendon, qui sera en poste dès cet été





Un directeur expérimenté et soucieux des personnes dirigera le parcours de transformation omniplateforme du Canada

BURLINGTON, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Selwyn Crittendon, dirigeant chevronné chez IKEA, assumera le rôle de président-directeur général et directeur du développement durable chez IKEA Canada à compter du 1er août 2023. Monsieur Crittendon rejoint l'organisation canadienne après avoir travaillé chez IKEA US, où il dirigeait dernièrement le développement commercial et la transformation dans ce marché. Tourné vers l'avenir et passionné, il apporte sa vaste expérience en tant que représentant de la vision IKEA, qui est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre.

« J'ai hâte d'en apprendre davantage sur les besoins du plus grand nombre de Canadiens et sur la façon dont IKEA peut les aider à construire des solutions abordables et durables, a déclaré Selwyn Crittendon. Je suis honoré et ravi de me joindre à l'organisation canadienne et je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe de direction et les milliers de collaborateurs à l'échelle nationale afin d'assurer la croissance stratégique et l'expansion omniplateforme de IKEA Canada. Compte tenu de notre récent engagement visant à mettre en évidence la manière dont nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de mener une carrière motivée, au sein d'une communauté, c'est un moment particulièrement emballant pour moi que de rejoindre l'équipe canadienne. »

La passion de monsieur Crittendon pour les gens et la transformation constitue un atout idéal pour IKEA Canada. En effet, l'entreprise peut poursuivre ses investissements de plusieurs millions de dollars dans l'expansion omniplateforme afin de répondre aux besoins d'ameublement d'un plus grand nombre de clients pour leur offrir des solutions abordables, accessibles et durables, d'un océan à l'autre. Pour alimenter cette croissance future, l'entreprise s'efforce de recruter des talents de qualité tout en créant une relation durable avec ses collaborateurs actuels. IKEA a récemment lancé une campagne de marque employeur intégrée dans le but de renforcer sa position en tant que chef de file national dans le domaine des entreprises guidées par leurs valeurs et l'un des meilleurs lieux de travail au Canada.

En 2002, monsieur Crittendon a rejoint le magasin IKEA Woodbridge, en Virginie, en tant que directeur Expérience client pratique. Au cours des deux dernières décennies, il a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'organisation américaine de IKEA afin de promouvoir une culture d'excellence en matière d'expérience client, mais aussi de développer et de renforcer les équipes de direction. Au cours de ses 20 ans d'expérience chez IKEA, il a mis à profit ses compétences en matière de gestion et sa motivation disciplinée afin d'assumer des fonctions de gestion progressives, en passant de gestionnaire de l'exploitation, directeur des ventes et directeur de magasin adjoint chez IKEA Orlando à directeur de magasin chez IKEA Miami puis au poste de directeur national de directeur Expérience client chez IKEA US. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur Développement commercial chez IKEA US, où il a dirigé le mandat d'expansion, de transformation et d'innovation du pays.

Selwyn Crittendon prendra ses fonctions de PDG et de responsable du développement durable chez IKEA Canada à compter du 1er août 2023 et déménagera au Canada avec sa femme et ses jeunes fils cet été.

