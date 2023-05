Doctorats honoris causa 2023 | Deux femmes d'exception mises en lumière par l'UQAT





ROUYN-NORANDA, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dévoile l'identité des deux femmes d'exception qui recevront un doctorat honoris causa, dans le cadre de sa Collation des grades 2023 qui aura lieu le samedi 10 juin prochain. La plus haute distinction universitaire sera remise cette année à mesdames Danielle Trottier et Frances Mowatt, toutes deux originaires de l'Abitibi-Témiscamingue. En plus de la remise protocolaire habituelle, l'UQAT organise cette année une nouvelle activité ouverte au grand public afin de permettre une rencontre privilégiée avec les récipiendaires, afin d'en apprendre plus sur leurs parcours et accomplissements respectifs.

Danielle Trottier, auteure et scénariste

Détentrice d'une maîtrise en muséologie, Danielle Trottier a grandi à Dupuy en Abitibi-Ouest. Ce n'est qu'à l'aube de la quarantaine qu'elle embrasse sa seconde carrière, celle qui lui permettra de se tailler une place de choix dans le monde télévisuel québécois. Étonnamment, ce changement de cap professionnel est le fruit du hasard. Alors qu'elle croit écrire un court métrage dans le cadre d'un cours de scénarisation, elle couche sur papier une véritable saga! À peine six mois plus tard, Danielle Trottier livre au public ce qui deviendra son premier succès populaire : la série Emma, qui sera en ondes de 2001 à 2004. C'est le début d'une grande histoire d'amour entre l'auteure et les amatrices et amateurs de séries dramatiques québécoises.

Danielle Trottier possède cette faculté extraordinaire de créer des personnages tout en nuances auxquels les téléspectatrices et téléspectateurs s'attachent à tous coups. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc sous la plume de celle qui se tient loin des clichés et des lieux communs. Pas de bon ni de méchant dans ses oeuvres, rien que des êtres humains en quête d'eux-mêmes.

Tout ce que madame Trottier écrit se transforme en succès d'estime et d'écoute. Ses oeuvres, de La Promesse à À coeur battant en passant par Unité 9, sont marquantes dans l'histoire de la télé au Québec souvent par l'originalité des thèmes abordés, puis par les environnements où s'enracinent les récits. Chaque série a mérité son lot de récompenses et a permis à des interprètes de devenir des têtes d'affiche, leur donnant la chance de démontrer l'ampleur de leur talent par la richesse et la profondeur des personnages créés par Danielle Trottier.

Si les histoires et les personnages signés Trottier captivent une très grande partie du public québécois, elle a su toucher directement le coeur des citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue en écrivant la pièce ayant donné lieu au spectacle à grand déploiement Le Paradis du nord présenté par la troupe À coeur ouvert de La Sarre de 2005 à 2011.

À travers ses projets des 20 dernières années, Danielle Trottier a prouvé qu'elle fait partie d'une classe à part. L'UQAT est fière de reconnaître son talent immense, son esprit créatif ainsi que l'humanité et l'audace avec lesquelles elle aborde son travail d'écriture et de scénarisation.

Frances Mowatt, traductrice et enseignante en langue anicinape

Depuis plusieurs décennies, Frances Mowatt, de la Première Nation Abitibiwinni, se consacre à l'enseignement de l'anicinapemo8in (langue algonquine) et au développement d'outils pédagogiques visant à favoriser la transmission de la langue et de la culture anicinape. Véritable force tranquille, travaillant dans l'ombre, madame Mowatt a grandement contribué et contribue encore à la mise en valeur de la culture et de la langue algonquine.

Pour saisir toute la richesse et le caractère unique de l'expertise de Frances Mowatt, il faut savoir que l'anicinapemo8in est une langue ancestrale très imagée. Il n'est pas rare que le vocabulaire et les expressions qu'elle doit traduire n'aient jamais été formulés dans cette langue. Véritable référence dans le domaine, elle a traduit plusieurs ouvrages d'envergure, du français vers l'anicinapemo8in, notamment la Charte des droits et libertés de la personne. En 2022, elle a réalisé un travail colossal afin de traduire les textes des six épisodes de la série québécoise à succès « Pour toi Flora », portant sur les pensionnats autochtones. Ses connaissances approfondies lui permettent d'interpréter avec justesse les mots et les phrases en français, afin de trouver le mot ou le groupe de mots pouvant bien rendre le sens en anicinapemo8in.

Profondément impliquée dans son milieu, Frances Mowatt s'est aussi beaucoup investie dans la revitalisation et la réappropriation de la langue chez les jeunes. Elle a notamment créé des comptines et des chansons, en plus de produire du matériel pédagogique pertinent et adapté aux besoins des élèves et de l'enseignement dans les communautés.

Parce que la langue est porteuse d'espoir, de fierté, qu'elle appelle aux racines identitaires, il est juste d'affirmer que par son travail, Frances Mowatt favorise l'autodétermination et l'autonomie de son peuple. En cette Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032) proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, il allait de soi pour l'UQAT d'honorer les efforts et la contribution inestimable de Mme Mowatt au maintien, au renforcement ainsi qu'à la revitalisation de la langue anicinape.

Nouveauté : Apéro grand public avec les récipiendaires 2023

L'UQAT organise cette année un nouveau rendez-vous en marge de la cérémonie officielle. En effet, toute la population est invitée à une rencontre privilégiée avec mesdames Danielle Trottier et Frances Mowatt pour en apprendre plus sur leur parcours et leurs réalisations. Un moment convivial qui se tiendra le vendredi 9 juin à 17 heures (formule 5 à 7) au Bistro de l'UQAT au campus de Rouyn-Noranda. Bienvenue à toutes et à tous! En savoir plus

À propos du doctorat d'honneur

Le doctorat d'honneur, aussi désigné sous le nom de doctorat honoris causa, représente la plus haute distinction que l'Université peut décerner. Il rend hommage à des personnes qui ont atteint un haut degré d'excellence dans leur carrière universitaire, professionnelle ou scientifique ou qui se sont distinguées par leur oeuvre sociale, culturelle, artistique ou humanitaire. Cette récompense symbolise une marque de reconnaissance exceptionnelle émise par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, sur la recommandation des conseils d'administration des établissements et selon les règles de l'Université du Québec. Depuis sa création, et à la suite de la remise 2023, l'UQAT aura attribué au total 16 doctorats honorifiques.

31 mai 2023

