Une première : La FTQ tient son Conseil général à Baie-Comeau sur la Côte-Nord





BAIE-COMEAU, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) marque l'histoire de son organisation en tenant pour la première fois son Conseil général en région. «?Pour la FTQ, il est important de mieux communiquer avec les travailleurs et travailleuses et la population. C'est pourquoi, en plus des tournées du Québec par l'équipe de direction, nous nous sommes engagés chaque année à tenir des Conseils généraux dans les différentes régions?», déclarent la présidente de la FTQ, Magali Picard, et le secrétaire général, Denis Bolduc.

Il faut savoir que la FTQ est gouvernée entre ses Congrès par un Conseil général qui est composé, en plus des membres du Bureau (formé des principaux dirigeants et dirigeantes des syndicats affiliés à la FTQ), des membres représentant les conseils régionaux et des syndicats affiliés à la FTQ. Le Conseil général de la FTQ se réunit trois fois par année et a la responsabilité, entre autres, de donner suite aux orientations prises au Congrès, d'orienter la Fédération entre les Congrès et de statuer sur les recommandations du Bureau.

«?Lors de cette première à Baie-Comeau, les représentants des organisations syndicales affiliées à la FTQ, ainsi que la direction de la centrale auront l'occasion d'échanger sur les principaux enjeux de la région, tels que la réforme de l'assurance-emploi, le désenclavement de la région, la pénurie de logements et de main-d'oeuvre, le navettage (fly-in fly-out). Il est important pour nos organisations de prendre le pouls des régions pour mieux cibler nos interventions auprès des élus et élues afin de faire évoluer les dossiers?», ajoutent la présidente et le secrétaire général.

«?La tenue de ce Conseil général en région, sur la Côte-Nord, envoie un message fort de nos organisations aux travailleurs et travailleuses et à la population ! C'est ensemble et en communiquant mieux que nous allons réussir à développer une plus grande solidarité », concluent la présidente du Conseil régional FTQ Haute-Côte-Nord - Manicouagan, Joanie Fortin, et le conseiller régional de la FTQ, Pascal Langlois.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

31 mai 2023 à 09:25

