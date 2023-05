NFP nomme Andrew Perkins à la tête de la pratique nord-américaine en matière de crédit commercial et de risque politique





Ce vétéran du domaine apporte une expérience approfondie et spécialisée à aider les clients à se protéger contre les risques de crédit et les risques politiques liés au commerce et à l'investissement, tant au niveau national qu'international.

TORONTO, le 31 mai 2023 /CNW/ - NFP, un courtier de premier plan en biens et services, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en plans de retraite, a annoncé aujourd'hui l'embauche d'Andrew Perkins en tant que premier vice-président pour diriger sa pratique du crédit commercial et du risque politique en Amérique du Nord. Cette pratique est chargée de développer des solutions pour protéger les comptes à recevoir et les investissements étrangers des clients et pour assurer la sécurité de leurs personnes clés. M. Perkins relève de Guy Jolicoeur, directeur général, Risques techniques et assurances spécialisées, NFP au Canada.

«?Je suis ravi d'accueillir Andrew au sein de la pratique du crédit commercial et du risque politique de NFP, un élément important de notre activité mondiale croissante en matière d'assurance IARD multirisque?», a déclaré M. Jolicoeur. «?L'embauche d'Andrew reflète la volonté de NFP de recruter des chefs de file du secteur dotés d'une expertise spécialisée et renforce notre engagement à mettre en place une stratégie transfrontalière intégrée. Il vient compléter notre équipe de manière remarquable et renforcera notre capacité à fournir les perspectives et les solutions dont nos clients ont besoin.?»

M. Perkins rejoint NFP après avoir occupé le poste de vice-président et directeur commercial de la succursale canadienne d'Atradius CYC. Il a 30 ans d'expérience sur le marché du crédit commercial et du risque politique et a occupé des postes de direction dans les domaines de la vente, de la souscription, de la gestion des comptes, du commerce électronique et du développement de produits chez les principaux souscripteurs d'assurance-crédit commercial et d'assurance-risque politique.

«?Je suis enchanté de me joindre à NFP et de diriger sa pratique en matière de crédit commercial et de risque politique. Il s'agit d'une formidable occasion d'apporter une contribution déterminante à la croissance des activités de la société dans le domaine des assurances IARD multirisques. J'ai toujours été impressionné par la gamme de services à valeur ajoutée de NFP et je suis impatient de m'appuyer sur les antécédents exceptionnels de l'équipe en matière de conception de stratégies de gestion des risques pour aider les clients à améliorer leur couverture, ainsi que la gestion des sinistres et la commercialisation des programmes?».

À propos de NFP

NFP est un chef de file dans le domaine du courtage en assurance de dommages, du conseil en avantages sociaux, de la gestion du patrimoine et du conseil en régimes de retraite. Elle favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 7?400 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 9e meilleur endroit où travailler pour les grands employeurs dans le domaine de l'assurance, le 7e plus grand courtier privé, le 5e plus grand courtier en avantages sociaux en termes de revenus globaux et le 13e plus grand courtier pour les entreprises américaines (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour en savoir plus sur comment NFP permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

31 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :