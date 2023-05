Journée nationale des aides à domicile | 31 mai 2023 - Faire le choix d'aider le monde





QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Plus de 100 000 Québécoises et Québécois aînés, en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles comptent sur l'appui des 9000 aides à domicile des EÉSAD (Entreprises d'économie sociale en aide à domicile). Ces aides exercent un métier à la fois exceptionnel et essentiel qui permet à de nombreuses personnes de réaliser leur souhait le plus cher : demeurer chez elles.

En cette Journée nationale des aides à domicile, le Réseau de coopération des EÉSAD souhaite mettre de l'avant ces femmes et ces hommes qui font le choix d'aider le monde.

Un métier profondément valorisant

Que ce soit pour faire les courses, faire à manger, donner des soins de base ou autre, les aides à domicile ont un impact concret dans le quotidien des usagers des EÉSAD. « Ils aident votre tante, votre père, votre voisine à être plus autonome et à rester chez eux le plus longtemps possible », indique Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

Le virage vers le soutien à domicile est en cours

Les efforts de valorisation du travail d'aides à domicile s'inscrivent plus largement dans le grand virage vers le soutien à domicile qui s'est récemment amorcé, notamment suite à la pandémie et à une croissance des besoins. « Nous avons une belle coopération avec le gouvernement du Québec », affirme J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. « Nous invitons les personnes intéressées par ce métier humain et valorisant à entrer en contact avec nous », ajoute-t-il.

Malgré leur indispensabilité dans l'écosystème québécois de la santé et des services sociaux, tant d'aujourd'hui que de demain, le travail des aides à domicile gagne à être mieux connu et reconnu. En cette Journée nationale des aides à domicile, contribuons à la valorisation et la reconnaissance de leur travail et offrons-leur toute notre gratitude.

Le Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers, et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100?000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Trousse promotionnelle : jaideadomicile.com/journee-nationale/

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

31 mai 2023 à 08:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :