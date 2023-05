INNERGEX ET MMBC SIGNENT UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ DE 30 ANS AVEC HYDRO-QUÉBEC





Signature d'un contrat d'achat d'électricité de 30 ans indexé à 30 % de l'inflation avec Hydro-Québec pour l'électricité qui sera produite par le projet éolien Mesgi'g Ugju's'n 2

Marque une étape importante dans la progression du projet

Deuxième projet mené par un partenariat à part égale entre les trois communautés Mi'gmaq au Québec et Innergex, faisant suite au succès du parc éolien Mesgi'g Ugju's'n de 150 MW mis en service en 2016.

LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») et la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (« MMBC ») sont heureux d'annoncer la signature d'un contrat d'achat d'électricité de 30 ans, indexé à l'inflation de 30 %, avec Hydro-Québec pour l'électricité qui sera produite par Mesgi'g Ugju's'n 2 (« MU2 »).

Mesgi'g Ugju's'n 2 est un projet éolien de 102 MW qui sera situé dans la MRC d'Avignon et une extension du parc éolien Mesgi'g Ugju's'n de 150 MW mis en service en 2016. MU2 est le résultat d'un partenariat renouvelé à 50-50 entre Innergex et les trois communautés Mi'gmaq au Québec - Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj - représentées par MMBC. Sa mise en service est prévue pour 2026.

« La signature de ce contrat d'achat d'électricité à long terme avec Hydro-Québec permet au projet d'aller de l'avant en garantissant des revenus sur une période de 30 ans », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Avec les nouvelles initiatives financières annoncées par le Gouvernement du Canada pour favoriser une économie propre, nous nous attendons à ce que le marché canadien continue à se développer avec de nouvelles opportunités excitantes pour l'énergie renouvelable. Avec des projets comme Mesgi'g Ugju's'n 2, les communautés locales, et en particulier les communautés autochtones, ne manqueront pas de bénéficier de cette incroyable croissance future, car les projets d'énergie renouvelable sont connus pour apporter des avantages sociaux et économiques directs à la région dans laquelle ils sont développés. »

« Cette étape importante dans le développement de Mesgi'g Ugju's'n 2 garantit la durabilité en assurant des revenus récurrents et des emplois pour nos communautés pour les 30 prochaines années », a déclaré Frédéric Vicaire, président-directeur général de MMBC. « Par la création d'emplois ou de revenus autonomes, notre partenariat avec Innergex vise à produire de la richesse. Il démontre notre détermination à suivre une voie claire dans l'exploitation durable de nos ressources naturelles et la production d'énergies renouvelables, devenant ainsi un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Nos trois communautés sont fières de cette réalisation et espèrent inspirer d'autres Premières Nations à travers le Canada à développer des initiatives similaires. »

Le 15 mars 2023, le projet éolien MU2 a été sélectionné dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec. Le projet contribuera à soutenir la chaîne d'approvisionnement de l'industrie éolienne en Gaspésie et au Québec. MU2 devrait également verser une contribution financière annuelle et mettra en place un fonds d'engagement social pour soutenir les initiatives de développement locales pour les municipalités locales.

La construction du parc éolien MU2 impliquera la participation d'entreprises locales et régionales. La construction à elle seule nécessitera la création d'environ 200 emplois pendant la période de pointe, tandis que des emplois à long terme, permanents et qualifiés seront également créés pendant la période d'exploitation.

Les coûts d'interconnexion et liés au réseau collecteur seront remboursés par Hydro-Québec lors de la mise en service de l'installation. Les coûts du projet sont estimés à environ 277,4 M$ et devraient être financés de 70 % à 80 % par une dette liée au projet à long terme et sans recours, alors que la part restante sera financée par la participation du commanditaire, qui sera partagée à parts égales entre les partenaires.

À propos de la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation

Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (« MMBC ») est une organisation créée par les trois communautés Mi'gmaq situées sur le territoire de Gespe'gewa'gi, à savoir Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. MMBC est le bras économique des trois communautés Mi'gmaq, et sa mission est de créer et de gérer la richesse, et d'initier des opportunités d'affaires dans le développement durable des ressources naturelles, ainsi que dans les industries des services et liées à la connaissance. Par le biais d'investissements, d'acquisitions et d'établissement de partenariats et d'entreprises diverses, MMBC a également pour objectif de soutenir une amélioration significative de la sécurité d'emploi et économique. Pour plus d'informations, voir http://mmcorporation.ca/.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 692 MW (puissance installée brute de 4 243 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 11 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 760 MW (puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 8 883 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la réussite du développement, de la construction et du financement des projets en développement, aux sources et conséquences du financement, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ses perspectives de développement futur, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les produits prévus, l'estimation des coûts et du calendrier des projets, y compris le début de la mise en service commerciale des projets en développement, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2023.

