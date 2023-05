Davie livre le traversier NM Félix-Antoine-Savard à la STQ





LÉVIS, Québec, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada Inc. (Davie) et la Société des traversiers du Québec (STQ) sont fiers d'annoncer la livraison à la STQ du NM Félix-Antoine-Savard. Ce traversier assurait les traversées entre de L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. Les travaux de réparation ont nécessité plus de 30 000 heures de travail et le changement de 28 tonnes d'acier sur le navire.

Les équipes de Davie ont travaillé sans relâche, jour et nuit, 7 jours sur 7, afin de réparer le NM Félix-Antoine-Savard dans les délais plus brefs et le remettre en service au bénéfice de la population de L'Isle-aux-Coudres. Ce travail en rotation permanente a considérablement réduit la période de cale sèche du navire et ces efforts ont permis de devancer d'une dizaine de jours le calendrier de réparation initialement prévu. Le projet s'est déroulé sans incident, témoignant des mesures préventives rigoureuses mises en place par les équipes de Davie lors de ces travaux particulièrement complexes.

« Je suis fier de la rigueur et du professionnalisme démontrés par nos équipes tout au long du processus de réparation du NM Félix-Antoine-Savard », a souligné M. James Davies, président et chef de la direction de Davie. « Nos employés se sont mobilisés avec un véritable sentiment d'urgence afin de répondre aux attentes de la Société des traversiers du Québec et de la population de L'Isle-aux-Coudres. »

« Nous sommes heureux de la collaboration entre la STQ et Davie ainsi que du travail effectué par les équipes pour ramener en service le NM Félix-Antoine-Savard le plus rapidement possible. Comme nous l'avions promis, le navire pourra reprendre la direction de la traverse L'Isle-aux-Coudres?Saint-Joseph-de-la-Rive dans les prochains jours pour commencer son opération. Je remercie encore une fois les équipes de Davie et de la STQ pour leur travail », a ajouté Mme Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

En plus des réparations nécessaires, Davie a procédé, à la demande de la STQ, à des travaux supplémentaires tels que la remise à neuf d'un propulseur de poupe, le remplacement complet du bossoir, ainsi que des réparations à la superstructure.

À propos de Chantier Davie Canada Inc.

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

Pour plus d'informations:

Marcel Poulin

Directeur, Affaires externes et participation industrielle, Davie

+1 581 992-8564

Simon Laboissonnière

Responsable des communications, Société des traversiers du Québec

+1 887 787-7483 poste 2627



31 mai 2023

