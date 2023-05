HGRÉGOIRE CONTINUE SON APPUI DANS LA COMMUNAUTÉ EN SUPPORTANT MELISSA TREMBLAY ET LES ROADRUNNERS PENDANT L'ULTRA MARATHON 2023 AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN





HGrégoire est fier de soutenir une de ses salariées, Mélissa Tremblay, contrôleuse chez HGrégoire Saguenay, ainsi que son équipe « les Roadrunners » lors d'une course caritative de plus 300 km destinée aux enfants atteints de cancer.

HGrégoire a fait un don de 1 250 $ à destination de la fondation Leucan, afin d'aider l'équipe « des Roadrunners » dans leur objectif de collecte de fonds.

l'Ultramarathon Leucan au Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroulera le 1er et 2 juin prochain. Les athlètes s'adonneront à une course à pied à relais, de plus de 300 km en 32 heures, dans le but d'amasser des dons pour la fondation Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Il nous tient à coeur de soutenir des causes locales, ainsi que notre communauté. De plus, quand l'initiative vient de nos salarié(e)s, nous sommes encore plus fiers de les supporter. C'est ce qui fait notre ADN ; notre engagement quotidien et notre proximité», précise Harry Kasparian, vice-président au marketing chez HGrégoire.

A propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire, qui comprend à la fois HGrégoire et HGreg.com, s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1?700 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 32 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos de l'Ultramarathon

L'Ultramarathon, consiste en deux jours de course à pied ou de marche à travers le Saguenay Lac-Saint-Jean. Ceci est une réalisation personnelle hors du commun et une fierté d'accomplissement inégalable, mais surtout un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille. Les participants collectent des dons du début de leur inscription jusqu'au jour de l'événement pour atteindre leur objectif selon le volet sélectionné. Les fonds amassés seront remis à Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean et permettront ainsi à l'Association d'offrir aux enfants atteints de cancer et à leur famille de nombreux services, en plus du soutien à la recherche clinique dont les pas-de-géant ont contribué à améliorer le taux de guérison.

Depuis 12 ans, l'Ultramarathon a amassé plus de 800 000$ pour la fondation Leucan.

https://www.ultramarathonsaglac.com/

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d'information Leucan.

https://www.leucan.qc.ca

31 mai 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :