Avis aux médias - Le ministre Mendicino fera une annonce en réponse au rapport de la Commission des pertes massives





OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour une mise à jour sur la réponse du gouvernement du Canada et de la Nouvelle-Écosse à la recommandation du rapport de la Commission des pertes massives concernant notre responsabilité permanente et notre responsabilité partagée.

Après l'annonce, le ministre Mendicino répondra aux questions des médias.

Date :

Mercredi 31 mai 2023

Heure :

12 h 30 HAE

Lieu :

Foyer de la Chambre des communes (édifice de l'Ouest)

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

31 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :