LILYSILK illumine les célébrités au Festival de Cannes 2023

NEW YORK, 31 mai 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, continue de faire des vagues dans le monde de la mode, comme l'ont montré ses mini peignoirs en soie brillante qui ont attiré l'attention au Festival de Cannes 2023, qui s'est déroulé du 17 au 27 mai. D'éminentes célébrités ont opté pour l'attrait de LILYSILK et se sont parées de mini peignoirs en soie brillante lors du festival du film le plus célèbre au monde.

La mannequin américaine et vedette du petit écran Gigi Hadid a récemment été repérée dans une série de photos qui ont paru sur Instagram , dans lesquelles on la voit porter le peignoir alors qu'elle se préparait pour le Festival de Cannes. Les images époustouflantes l'exhibent sur un balcon avec en toile de fond une vue pittoresque sur la mer. De même, l'actrice italienne Simona Tabasco, réputée pour son rôle dans la série HBO Le lotus blanc, a publié une courte vidéo sur son compte Instagram , portant le luxueux peignoir LILYSILK pendant qu'elle se préparait à fouler le tapis rouge du Festival de Cannes. La vidéo a également été présentée dans le magazine Vanity Fair.

« C'est un grand honneur d'être témoin de la présence répétée de LILYSILK sur des célébrités bien-aimées lors d'événements emblématiques comme le Festival de Cannes. Avec sa popularité croissante auprès des célébrités et des amateurs de la mode, LILYSILK continue de redéfinir le luxe et le confort dans le monde de la mode », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Nous voulons inspirer les gens à adopter un meilleur mode de vie, et cette volonté continue de motiver nos concepteurs à repousser les limites de la mode tout en assurant un confort optimal. »

Faites l'expérience du luxe et de l'élégance avec le mini peignoir en soie brillante

Fabriqué à 100 % en soie de mûrier de qualité 6A, ce peignoir offre une expérience agréable pour la peau et une aération inégalée. Le tissu de soie 22 Momme Charmeuse lui donne une texture brillante, lisse et douce qui procure une sensation incroyablement douce. Conçu avec une épaule légèrement dénudée, une ceinture assortie et une taille ajustée, ce peignoir dégage un style décontracté.

Le mini peignoir en soie lustrée est devenu le choix par excellence des célébrités lorsqu'il s'agit de se sentir sensuelle avant des événements importants. Des célébrités comme Madelyn Cline et Maude Apatow ont été vues vêtues de leur peignoir en soie à l'occasion du mémorable gala Met de 2023.

Ce n'est pas la première fois que des célébrités arborent des tenues LILYSILK lors de grandes occasions. Des vedettes hollywoodiennes de renom, comme Anne Hathaway et Kristen Stewart , ont également été aperçues en train de porter du LILYSILK lors de divers événements flamboyants.

