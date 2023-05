Grande première mondiale : Un Sommet sur la santé entièrement en français et gratuit





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Solutions santé Esseny inc. organise le 1er Sommet virtuel de la santé métabolique du 6 au 9 juin 2023, entièrement en ligne (www.sommetmetabolique.com) et en français. Cet événement inédit réunit 42 médecins spécialistes ou de famille, pharmaciens, nutritionnistes, psychologues, naturopathes, kinésiologue, sexologue, coachs, auteurs et autres experts qui partageront leur savoir sur la santé.

Chacun de ces experts offrira une conférence sur un sujet en lien avec la santé métabolique, comme le sommeil, les hormones (ménopause et andropause), le diabète 1 et 2, la migraine, divers types d'alimentation incluant le véganisme et l'hypotoxique, le jeûne, le microbiote, l'importance de la masse musculaire et du cardio, la gestion du stress avec la pleine conscience ou le yoga, la sexualité, la perte de poids, les piliers de la longévité, et plus encore!

Le Sommet vise principalement le grand public, mais intéresse déjà beaucoup de professionnels de la santé. Son fonctionnement et sa mission sont grandement inspirés de ce qui se fait couramment aux États-Unis, c'est-à-dire des congrès hybrides où membres du grand public et professionnels de la santé se côtoient pour avoir accès à de la science à jour, vulgarisée et pragmatique.

« En cette ère postpandémique, nous avons voulu créer un événement accessible à toute la francophonie, pour parler de l'importance de la santé métabolique et offrir des outils pour améliorer et prévenir les maladies chroniques liées au style de vie », a déclaré Dre Èvelyne Bourdua-Roy, co-fondatrice du Sommet.

Sophie Rolland, co-fondatrice et M.Sc. en neuroscience, a ajouté : « Nous ne sommes pas impuissants face aux maladies chroniques liées au style de vie : nous pouvons agir. Pour cela, il est important d'avoir accès à de l'information fiable et de qualité et c'est ce que le Sommet offre ».

Il y a deux types d'inscription possibles : entièrement gratuite, qui donne accès à chaque conférence pendant 24 heures, et l'accès payant, en prix de prévente jusqu'au 5 juin, qui offre 12 mois d'accès illimité.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, on peut visiter le : www.sommetmetabolique.com.

