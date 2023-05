Alithya dévoile sa nouvelle plateforme de marque et son nouveau site Web





L'entreprise souligne l'intelligence collective et l'expertise de ses équipes qui fournissent des solutions informatiques pratiques adaptées à des défis complexes

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») a dévoilé son nouveau site Web et sa nouvelle plateforme de marque, exposant au premier plan les vastes compétences de l'entreprise et mettant l'accent sur l'intelligence collective derrière son offre étendue de services. Développé par les experts d'Alithya, le nouveau site Web propose une expérience améliorée et plus conviviale qui illustre comment Alithya aide ses clients à naviguer dans le monde en évolution des technologies numériques et à améliorer la performance de leurs processus d'affaires.

Pour de plus amples renseignements sur Alithya et pour découvrir le nouveau site Web, veuillez visiter www.alithya.com.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« La croissance soutenue au fil des années a alimenté de nombreux domaines d'expertise au sein de notre entreprise, et la nature collaborative de nos employés a donné naissance à une intelligence collective dans nos rangs qui est à la fois convoitée et très respectée dans notre industrie. Nous pensons que notre marque mise à jour reflète la véritable essence de qui nous sommes et de ce que nous pouvons faire, et que notre voix collective résonnera auprès de nos clients et parties prenantes. Nous sommes inébranlables dans notre vision d'être le conseiller de confiance de nos clients et de fournir des solutions informatiques pratiques adaptées à leurs besoins précis, tout en adhérant aux mêmes valeurs fondamentales qui nous ont valu cette position enviée au fil des ans. »

À propos de la nouvelle plateforme de marque d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à coeur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en oeuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et analytique, ainsi que le perfectionnement et l'habilitation au changement.

Alithya a en poche des certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses avec leur engagement à agir avec intégrité.

SOURCE Alithya

31 mai 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :