/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 5e cérémonie de remise des prix Reconnaissance jeunesse 2023/

QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à la remise des prix Reconnaissance jeunesse 2023. À cette occasion, il sera accompagné de son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin.

Dix prix seront décernés à des jeunes âgées et âgés de 15 à 35 ans, de même qu'à des intervenantes et des intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles.

Date : 31 mai 2023 Heure : 16 h 30 Lieu : Québec



Accréditation obligatoire

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 12 h, le 31 mai 2023, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

31 mai 2023 à 07:00

