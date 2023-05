Storykit lance une IA dédiée à la création de vidéos pour les entreprises : « Cela change la donne »





Des descriptions de produits converties en vidéos de campagne de full-funnel marketing. Des archives de blogs qui deviennent des moteurs de référencement sur YouTube. En quelques minutes seulement.

« C'est précisément ce que permet notre nouvelle IA de création de vidéos. Cela change la donne », a déclaré Peder Bonnier, PDG et fondateur de Storykit.

STOCKHOLM, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en 2018, Storykit a conquis plus de 1 000 clients, dont Dun & Bradstreet, Glencore et BKS Bank, qui utilisent le générateur de vidéos de Storykit pour produire un grand nombre de vidéos de haute qualité, très rapidement. La société SaaS basée en Suède lance désormais une solution d'IA qui accélère encore la vitesse de production tout en permettant à l'utilisateur de garder le contrôle sur son projet vidéo.

« Chargez n'importe quel support source dans l'outil, choisissez le format de sortie que vous souhaitez, et le tour est joué. La création de vidéos ne relève plus d'un rôle spécialisé et devient une tâche à la portée de tout le monde », affirme Peder Bonnier, PDG et fondateur de Storykit.

L'originalité de Storykit réside dans son processus de création de vidéos basé sur le texte.

« Sur les réseaux sociaux, cela fait un moment que la grande majorité des vidéos sont visionnées sans son, ce qui prédispose les vidéos basées sur du texte au succès. En utilisant le texte, nous permettons à n'importe qui au sein d'une entreprise de créer des vidéos, car les compétences en écriture sont plus courantes que l'expertise en montage vidéo », explique Fredrik Strömberg, directeur produit et fondateur de Storykit.

Storykit utilise la puissance éprouvée de l'IA dans la compréhension de textes pour la création de vidéos. Cela signifie que Storykit booste le processus de création de vidéos en associant le texte à des images et à des clips afin de créer des vidéos complètes qui ne nuisent pas à l'intégrité de la marque.

« Nous avons veillé à ce que Storykit fournisse des résultats de haute qualité et à ce que l'IA ne fabule pas avec le contenu. Ainsi, les utilisateurs peuvent être sûrs que leur message reste fidèle à leurs valeurs de marque puisque les vidéos sont créées à partir de leurs propres données », ajoute Fredrik Strömberg.

Pour introduire sa nouvelle solution d'IA sur le marché, Storykit a lancé une version gratuite de l'outil.

« Cela nous rapproche de notre vision, qui est de rendre la vidéo accessible pour tous, dans tous les domaines », précise Peder Bonnier.

À propos de Storykit : Storykit est l'outil de création de vidéos optimisée par l'IA complet qui transforme n'importe quel texte en contenu vidéo de qualité. Depuis 2018, plus de 1 000 clients ont choisi Storykit pour leurs besoins en marketing vidéo et en sont satisfaits. Pour en savoir plus : storykit.io

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Jonna Ekman, directeur du marketing chez Storykit

jonna.ekman@storykit.io

+46 701 62 23 82

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2087548/Storykit_AI_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2087534/Storykit_Logo.jpg

31 mai 2023 à 07:00

