Critical Elements Lithium Identifie De Nouvelles Cibles De Pegmatite À Lithium-Césium-Tantale Et Annonce Un Programme D'exploration De Surface Dans Ses Propriétés de la Ceinture De Nemaska





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 31 mai 2023 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse de rapporter l'identification de nouvelles cibles de pegmatites à lithium-césium-tantale (« pegmatite LCT ») suite à des interprétations géochimiques effectuées par ALS GoldSpot Discoveries Ltd. (« ALS GoldSpot »), et annonce un programme d'exploration de surface sur les propriétés Duval, Lemare, Valiquette, Arques, Caumont, Dumoulon, New Block 1 à 6, Rose et Rose Nord.

Critical Elements explore activement ses propriétés de la ceinture de Nemaska (Figure 1) depuis 2021, ce qui a conduit à la découverte en 2022 de nouvelles zones minéralisées et prospectives en pegmatites LCT de plusieurs kilomètres de long sur les propriétés Lemare et Duval, détenues à 100 % par la Société (voir communiqué de presse daté du 27 octobre 2022). Au regard des résultats positifs, la Société a mandaté ALS GoldSpot pour effectuer une interprétation géochimique des données multi-élémentaires des échantillons de roche de la Société, ainsi que des données géochimiques historiques, afin d'orientation l'exploration en 2023.

Figure 1 - Carte de localisation des propriétés de Critical Elements dans la ceinture de Nemaska

Vectorisation géochimique

Un total de 3 900 échantillons de roche de surface a été utilisé pour l'évaluation. Les échantillons de 2021 et 2022 ont été préparés par digestion quatre acides puis analysés par ICP-MS61 pour 47 éléments au laboratoire ALS à Val-d'Or. La vectorisation géochimique a efficacement isolé les suites de pegmatites fertiles des échantillons de roche non prospectifs.

ALS GoldSpot a appliqué une technique de rehaussement du signal géochimique couplée à une méthode de regroupement sur des éléments immobiles sélectionnés - lithium, césium et tantale étant exclus - pour caractériser les populations géochimiques. Cette approche a permis d'isoler un signal géochimique unique associé à la pegmatite LCT minéralisée sans considérer le lithium, le césium, ni le tantale comme éléments d'entrée, et a abouti à l'identification de 162 échantillons de pegmatite favorables.

La distribution des environnements de pegmatite LCT fertile est cohérente avec les structures majeures NE-SO interprétées qui couvrent les propriétés de la ceinture de Nemaska (Figure 2). L'approche géochimique présentée offre une nouvelle perspective sur la mise en valeur des bases de données géochimiques multi-élémentaires pour orienter l'exploration du lithium.

Figure 2 - Vectorisation géochimique pour les pegmatites LCT dans les propriétés de Critical Elements de la ceinture de Nemaska.

Programme d'exploration de surface 2023

La Société annonce un programme d'exploration de surface centré sur les environnements de pegmatite LCT fertile identifiés. Un programme de 12 semaines, commençant début juin, comprendra prospection, cartographie et rainurage. Critical Elements a mandaté ALS GoldSpot pour diriger ce programme d'exploration en collaboration avec les équipes de la Société. Les résultats de terrain seront utilisés pour définir un programme de forage conçu pour confirmer en trois dimensions la géométrie des corps de pegmatite porteurs de spodumène.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., géologue de projet sénior chez ALS GoldSpot Discoveries Ltd., et personne qualifiée selon la norme NI 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets minéraux, a préparé et révisé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 000 kilomètres carrés. Le 13 juin 2022, la Société a annoncé les résultats d'une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 82,4 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 1,915 milliards US$ à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 94 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie et a également reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Patrick Laperrière

Directeur des relations aux investisseurs

et développement corporatif

514-817-1119

[email protected]

www.cecorp.ca

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

[email protected]

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, concernant les déclarations relatives à l'achèvement du programme d'exploration 2023 (incluant le potentiel des propriétés de la ceinture Nemaska de la Société) et ses objectifs connexes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : résultats définitifs et complets du programme d'exploration 2023 de la Société et effets sur les objectifs énoncés de la Société, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos 28 février 2023 et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

LA SOURCE: Critical Elements Lithium Corporation

31 mai 2023 à 06:30

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé leet diffusé par :