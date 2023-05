Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 35 000 $ en soutien à la lutte contre les feux de forêt en Alberta





Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 35 000 $ en réponse à l'appel de la Croix-Rouge canadienne pour les incendies en Alberta afin d'apporter une réponse aux feux en cours, comme à ceux qui pourraient survenir au cours de la saison des feux de forêt.

Après plus de trois semaines, les feux de forêt dans le nord de l'Alberta font toujours rage, plus de 50 étant encore actifs dans la province. De nombreux membres du Syndicat des Métallos l'ont échappé belle, ont été évacués et ont pu regagner leur domicile en toute sécurité, mais ce n'est toujours pas le cas pour plus de 10 000 Albertains.

Le Fonds humanitaire des Métallos répond à l'appel lancé par la Croix-Rouge canadienne en faisant un don de 35 000 $ pour aider les personnes dans le besoin en leur fournissant un hébergement d'urgence et des fournitures de secours, une aide qui sera également apportée aux personnes touchées par de possibles incendies qui surviendraient au cours de la saison des feux de forêt en Alberta. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta verseront chacun une somme équivalente à chaque dollar donné à la Croix-Rouge, triplant ainsi l'impact des dons.

« La saison des feux de forêt en Alberta est arrivée très vite et de manière précoce en faisant passer des moments difficiles à de nombreuses collectivités, notamment à beaucoup de membres de notre syndicat dans la province. Par l'entremise du Fonds humanitaire des Métallos, nous sommes fiers de prêter main-forte en réponse à des catastrophes qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes et prolongées », a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Les personnes souhaitant faire un don peuvent se rendre sur le site Web de la Croix-Rouge canadienne ? Appel pour les incendies en Alberta.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est une organisation caritative enregistrée qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l'entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent au Fonds des contributions équivalentes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 mai 2023 à 06:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :