Résoudre la crise des ressources humaines de la santé dans les services de radiologie au Canada

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - À la suite de la récente couverture médiatique soulignant la pénurie de technologues en radiation médicale (TRM) en Canada, l'Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM), l'Association canadienne des radiologistes (CAR) et Échographie Canada apportent leur soutien à leurs homologues provinciaux et dénoncent l'effet dévastateur de cette situation sur le système de soins de santé et les patients à travers le pays.

« Au Canada, avant la pandémie, on estimait que le temps d'attente moyen pour une TDM était de 50 à 82 jours et pouvait aller jusqu'à 89 jours pour une IRM, c'est-à-dire de 20 à 50 jours de plus que le temps d'attente recommandé de 30 jours. Selon une enquête récente menée auprès de nos membres, ces délais sont actuellement encore plus longs. Qui plus est, les radiologistes, les technologues en radiation médicale et les technologues en échographie sont aux prises avec des niveaux d'épuisement professionnel élevés. Sans aucune solution en vue, la situation ne fera que se détériorer », a déclaré la Dre Ania Kielar, présidente de la CAR. Des stratégies doivent être mises en oeuvre afin de recruter et de retenir les technologues au Québec et dans l'ensemble du pays. Il faut également envisager la mise en oeuvre de nouvelles technologies qui permettraient d'améliorer les flux de travail dans les services de radiologie et de réduire le retard en matière d'imagerie médicale (IM) au Canada.

Les rapports de l'ACTRM et d'Échographie Canada mettent en évidence le fait que l'épuisement professionnel était un problème préoccupant pour les personnes occupant la profession de TRM même avant la pandémie. En effet, plus d'un tiers des effectifs avait signalé des signes d'épuisement professionnel en 2018. Les enquêtes régulières de l'ACTRM sur la santé mentale révèlent que la pandémie a poussé un nombre considérable de TRM au point de rupture. En 2021, le nombre de TRM signalant des signes d'épuisement a fait un bond de 80 %, ce qui signifie que les deux tiers (64 %) des effectifs se rendent désormais au travail malgré un épuisement sur le plan émotionnel.1 De même, en 2021, plus de 56 % des technologues en échographie ont déclaré se sentir débordés au travail au point d'avoir atteint l'épuisement émotionnel, contre 42 % en 2018.2

« Nous avons tiré la sonnette d'alarme concernant la situation désastreuse des effectifs auprès des gouvernements de l'ensemble du pays. Nos propres recherches menées à l'automne montrent que les taux de TRM qui envisagent de quitter la profession sont les mêmes dans tout le pays. Il s'agit d'une véritable crise à laquelle il est nécessaire de s'attaquer immédiatement. Il en va de la santé et du bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes », a déclaré Irving Gold, chef de la direction de l'ACTRM.

« Sans nouveaux investissements dans les ressources humaines, nous craignons que la qualité de l'imagerie diagnostique et des soins prodigués diminue en raison de l'épuisement professionnel de nos membres. Recruter et retenir du personnel à l'avenir sera encore plus difficile si nous continuons à surcharger notre système de soins », a déclaré Susan Clarke, cheffe de la direction d'Échographie Canada.

Pour s'assurer que les patients canadiens puissent accéder aux soins qu'ils méritent, la CAR, en collaboration avec l'ACTRM et Échographie Canada, préconise des investissements dans les domaines suivants. Les ressources humaines de la santé dans les services de radiologie sont en tête de liste.

Mettre en oeuvre une stratégie de ressources humaines de la santé, visant particulièrement l'embauche et la rétention d'un plus grand nombre de technologues en radiation médicale et de technologues en échographie.

Exploiter les applications d'IA canadiennes pour établir des priorités stratégiques en matière de ressources humaines, de technologies et d'infrastructures de santé pour l'imagerie médicale au Canada .

. Investir un milliard de dollars sur trois ans dans l'équipement d'imagerie médicale (IM), qui sera distribué aux provinces en fonction du nombre d'habitants, et investir en conséquence dans les TRM et les technologues en échographie nécessaires pour fournir cette imagerie.

Appuyer la mise en oeuvre d'un programme national de demande d'examen en ligne (aide à la décision clinique) pour fournir aux professionnels de la santé un meilleur accès aux lignes directrices en matière d'imagerie médicale afin de s'assurer que les patients reçoivent le bon test d'imagerie au bon moment.

Le moment est venu d'agir. Les services de radiologie ne peuvent pas continuer à répondre au besoin écrasant d'imagerie sans une stratégie solide en matière de ressources humaines de la santé et sans investissements supplémentaires. Les patients méritent mieux.

31 mai 2023

