Grace SHI honorée en tant que présidente d'honneur de l'événement préparatoire officiel "Les Journées de L'Héritage Sportif" pour les Jeux Olympiques de Paris 2024





Le 17 mai, Grace Shi, secrétaire générale et porte-parole de l'Institut International du Bien-être (IIWB), a été nommée présidente d'honneur des "Journées de l'Héritage Sportif". L'événement a été co-organisé par le fondateur des Journées de l'Héritage Sportif, M. Mame-Ibra Anne, et Juliette Armand, Présidente du Grand Palais Éphémère, avec la collaboration spéciale de la Mairie de Paris. En tant qu'un des événements officiels des Jeux olympiques de Paris 2024, l'événement a attiré de nombreux invités.

IIWB, fondée par le Dr ZHANG Dazhun, un docteur en psychologie, est une association à but non lucratif dont le siège se trouve à Paris et qui accorde une grande importance aux échanges internationaux dans les domaines de l'éducation et de la santé. Son objectif est de créer une plateforme ouverte, égale, harmonieuse et aimante pour les élites mondiales de différents domaines. L'IIWB s'engage aussi activement dans des actions caritatives, cherchant à promouvoir le bien-être de toute l'humanité par des moyens caritatifs.

Dans son discours, Grace Shi a souligné la capacité du sport à changer le monde et son impact motivant sur les individus. Elle a souligné le développement du potentiel personnel, la reconnaissance des limites humaines et l'importance de l'éducation individuelle par le sport. Grace Shi a souligné le fait que dans l'ère post-pandémique actuelle, les sports, en particulier les sports d'équipe, sont cruciaux pour nos communautés sociales.

En tant que présidente d'honneur des Journées de l'Héritage Sportif, Grace Shi s'est engagée à promouvoir et à vulgariser les connaissances sportives. Elle a également souligné l'importance des Jeux olympiques de Paris en 2024, en déclarant qu'ils seraient d'une importance historique. Selon Grace Shi, les Jeux olympiques peuvent jouer un rôle clé dans la reconstruction de la société et le rétablissement spirituel après la pandémie, en promouvant la santé mentale, la préservation de la culture et de la mémoire, ainsi que l'inclusion et la coopération.

Grace Shi a prôné l'intégration du sport dans la vie quotidienne afin de promouvoir une bonne santé mentale. Elle a également proposé la protection des événements sportifs traditionnels, la commémoration des héros sportifs, la création de littérature et d'oeuvres d'art liées aux thèmes sportifs et l'organisation d'expositions thématiques.

31 mai 2023 à 03:20

