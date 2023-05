Le nouveau système d'identification électronique permet aux citoyens de l'UE d'accéder facilement aux services publics en ligne





La Commission européenne a voté un nouveau système d'identification électronique qui crée de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises de l'UE.

PARIS, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Evrotrust Technologies AD , un fournisseur de services de confiance qualifié de premier plan en Europe, a été voté avec succès par le réseau de coopération de la Commission européenne en tant que système d'identification électronique (eID) pré-notifié dans le cadre de la réglementation eIDAS. Les citoyens de tous les États membres peuvent ainsi accéder aux services publics de l'ensemble de l'UE de manière entièrement numérique, en quelques clics seulement.

Au début de l'année, Evrotrust , dont le siège se trouve en Bulgarie, a attiré un investissement de pré-amorçage de 2,5 millions d'euros, se distinguant ainsi comme un leader dans l'espace des start-up d'Europe centrale et orientale. L'entreprise compte plus d'un million d'utilisateurs internationaux âgés de 18 à 80 ans et plus de 100 entreprises clientes, dont 15 comptent parmi les plus grandes institutions bancaires du monde.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été pré-notifiés par l'UE dans le cadre de la réglementation eIDAS », a déclaré le président du conseil d'administration d'Evrotrust, le prof. George Dimitrov, président du conseil d'administration d'Evrotrust. « Cette réussite témoigne de notre engagement à fournir des solutions d'identité numérique et de signature électronique fiables et dignes de confiance aux particuliers et aux entreprises en Europe. Nous nous réjouissons de continuer à innover dans le domaine de la transformation numérique et de jouer un rôle de premier plan dans l'avenir des identités numériques et des services de confiance qualifiés. »

La procédure de prénotification d' Evrotrust a nécessité une évaluation par les pairs de la conformité à l'eIDAS de tous les États membres de l'Union européenne. La procédure a duré plus de six mois et, en conséquence, le système d'identification électronique d' Evrotrust est reconnu comme satisfaisant à des niveaux d'assurance élevés et substantiels, ce qui démontre son engagement à fournir une identité numérique sécurisée aux particuliers et aux entreprises dans toute l'Europe. L'année dernière, Evrotrust a été reconnue par Deloitte comme l'une des 50 start-ups technologiques à la croissance la plus rapide en Europe centrale pour son taux de croissance stupéfiant de 958 %.

À propos d'Evrotrust

Evrotrust est un fournisseur de premier plan de services d'identité électronique et de confiance qualifiée dont la mission est d'aider les entreprises et les gouvernements à transformer numériquement leurs processus et à développer des canaux numériques durables. La plateforme Evrotrust est une solution de bout en bout pour l'identification électronique à distance et la signature numérique avec des signatures qualifiées qui permet aux utilisateurs de s'enregistrer et de s'authentifier à distance pour n'importe quel service en utilisant uniquement leur smartphone.

Il s'intègre facilement dans les systèmes backend et les applications mobiles de tiers. Travailler avec Evrotrust permet à toute organisation de fournir une excellente expérience utilisateur tout en restant conforme aux réglementations et en empêchant la fraude.

