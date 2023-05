EcoFlow poursuit son développement avec le lancement de son dispositif solaire de balcon PowerStream et l'inauguration de son siège européen à Düsseldorf





PARIS, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, lance aujourd'hui l'EcoFlow PowerStream , le premier dispositif solaire de balcon doté d'une station électrique portable. Ce dispositif permet d'utiliser l'énergie solaire jour et nuit, que l'on habite en appartement ou en maison. Il contribue par ailleurs à réduire les factures d'énergie tout en fournissant une alimentation de secours en cas de panne.

Pour célébrer l'inauguration de son siège européen à Düsseldorf, EcoFlow dévoile son premier showroom européen qui présente le PowerStream ainsi que d'autres innovations. Avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde depuis sa création en 2017, EcoFlow s'est imposé en tant que leader dans le secteur de l'alimentation solaire. Le lancement du PowerStream représente un tournant majeur pour l'entreprise qui s'attèle désormais aux solutions énergétiques domestiques.

En tant que l'un des leaders de l'industrie de l'alimentation solaire, EcoFlow a donné de l'autonomie à plus de 2 millions et demi d'utilisateurs dans le monde grâce à ses stations portables et ses panneaux solaires depuis sa création en 2017. La PowerStream représente un tournant pour l'entreprise qui s'attèle maintenant aux solutions énergétiques domestiques.

"Les gens s'inquiètent de plus en plus de la durabilité de leur installation énergétique, mais aussi de l'augmentation de leurs factures d'énergie et de leur impact sur l'environnement. C'est ce qui a inspiré l'EcoFlow PowerStream.", explique Joël Cibil Le Meudec, directeur France et Ibérie chez EcoFlow.

Le premier dispositif solaire de balcon avec système de stockage

Le dispositif solaire de balcon PowerStream est une solution complète qui comprend le micro-onduleur EcoFlow PowerStream, des panneaux solaires, des prises intelligentes et l'application EcoFlow pour la surveillance et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie en temps réel.

Ce dispositif a pour objectif d'apporter une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs actuels d'EcoFlow en étant compatible avec toutes les stations portables EcoFlow, y compris la plus récente, la DELTA 2 Max, commercialisée le 31 mai 2023. Avec une capacité de base de 2 048 Wh qui peut être étendue à 6 144 Wh, la DELTA 2 Max peut fournir une alimentation fiable pendant 10 ans lorsqu'elle est utilisée une fois par jour.

Le PowerStream peut stocker l'énergie solaire excédentaire générée pendant la journée dans la station électrique portable, ce qui le rend plus efficace que les dispositifs conventionnels solaires de balcon. L'énergie stockée peut continuer à alimenter la maison pendant la nuit, qu'il s'agisse d'appareils lourds comme les climatiseurs et les réfrigérateurs ou d'appareils de faible puissance comme les téléphones et les tablettes. De plus, l'énergie stockée permet aux utilisateurs d'avoir l'esprit tranquille en cas de coupure de courant en maintenant les appareils essentiels en marche.

Avec une puissance solaire maximale de 800 W, le PowerStream génère environ 1039 kWh* d'électricité par an. La solution de stockage portable veille à ce qu'aucune perte d'énergie ne puisse se produire. Par rapport aux dispositifs solaires conventionnels de balcon, PowerStream stocke l'énergie excédentaire générée pendant la journée, aidant ainsi les utilisateurs à économiser davantage sur leurs factures d'électricité.

Un écosystème énergétique domestique intelligent

Le dispositif PowerStream permet aux utilisateurs de surveiller et d'optimiser la production et la consommation d'énergie en temps réel, à l'aide des Smart Plugs et de l'application EcoFlow. Avec l'application EcoFlow, les utilisateurs peuvent visualiser l'énergie utilisée et celle obtenue par les panneaux solaires, leur permettant d'avoir une image plus claire de leur consommation domestique.

En branchant des appareils puissants sur les Smart Plugs, le micro-onduleur pourra allouer la bonne quantité d'électricité à chaque appareil, et le surplus à la station électrique portable. Les utilisateurs pourront ainsi s'assurer qu'ils ne gaspillent pas d'énergie et qu'ils réduisent au maximum leur dépendance vis-à-vis du réseau.

Plug and Play et utilisation flexible

Le PowerStream est conçu pour être facile à installer et ne nécessite pas l'intervention d'un électricien. Les utilisateurs peuvent installer l'ensemble du dispositif eux-mêmes car chacun des éléments est prêt à l'emploi. Grâce à sa conception compacte, le PowerStream peut être facilement installé dans différents lieux, sur les balcons d'appartements ou de maisons, les jardins ou les façades. Grâce aux câbles plats spécialement conçus par EcoFlow, il n'est pas nécessaire de percer un trou dans le mur ou dans la fenêtre, car il est facile de câbler de l'extérieur à l'intérieur. De plus, la station reste facile à débrancher et à transporter.

Prix et disponibilité

Le PowerStream sera disponible sur le site d'EcoFlow en trois kits dès le 31 mai prochain :

1) Le Kit sans stockage, qui ne comporte pas de station de stockage d'énergie et est fait pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui ont déjà un système de stockage. Il comprend un micro-onduleur EcoFlow PowerStream, quatre panneaux solaires flexibles de 100W, un câble solaire BKW EcoFlow, deux câbles super plat EcoFlow et deux prises intelligentes EcoFlow. Prix :1082?.

2) Le Kit de stockage 1kWh est destiné aux maisons et appartements. Il comprend le Kit sans stockage et une station DELTA 2. Prix : 2281?.

3) Le Kit de stockage 2kWh est destiné aux maisons. Il comprend le Kit de stockage 1kWh mais avec deux panneaux solaires rigides de 400W ainsi qu'une station DELTA Max 2000. Prix : 2709?.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde.

Plus d'infos sur https://www.ecoflow.com/fr

*La quantité d'électricité produite par PowerStream par an est basée sur des tests internes effectué en Allemagne. Les expériences réelles des utilisateurs peuvent varier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088917/French_EcoFlow.jpg

31 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :