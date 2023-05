MDS Global lance « MDS DecisionAI », une plateforme d'intelligence décisionnelle fondée sur l'intelligence artificielle qui permet aux opérateurs télécoms de réduire le taux de désabonnement et d'augmenter leur chiffre d'affaires.





Aujourd'hui, MDS Global, l'un des principaux fournisseurs de solutions convergentes de facturation B2B/B2C et de BSS, a lancé MDS DecisionAI, une nouvelle plateforme d'intelligence décisionnelle qui permet aux opérateurs mobiles, fixes, MVNO et sous-marques de bénéficier de la puissance de l'intelligence artificielle pour se différencier, mieux fidéliser leurs clients, et accroître leur chiffre d'affaires.

MDS DecisionAI propose une gamme complète de modules d'IA spécifiques aux télécommunications pour aider les opérateurs à optimiser leur stratégie marketing et commerciale, en identifiant les opportunités de monétisation ainsi que les zones problématiques afin d'intervenir au plus tôt. La solution permet notamment d'effectuer des prévisions, d'anticiper les désabonnements, de déterminer la propension à l'achat, et d'analyser le mix marketing et média.

Le modèle SaaS de MDS DecisionAI permet de déployer l'intelligence artificielle de façon très flexible et abordable, ce qui contribue à la rentabilité des opérateurs télécoms numériques. Cela est particulièrement bénéfique aux opérateurs, MVNO et sous-marques qui n'ont pas pu investir dans l'IA en raison de la complexité du déploiement, des coûts d'intégration élevés et du manque d'expertise. Cette approche évite les déploiements complexes, coûteux et de longue durée. Au contraire, la solution peut être facilement intégrée aux systèmes de facturation, de gestion de la valeur client (CVM) et aux canaux numériques existants, quelle que soit la plateforme utilisée. La solution peut être opérationnelle en 60 jours.

Les outils d'aide à la décision sont en train de transformer le secteur des télécommunications. Certains opérateurs ont rapporté une augmentation de chiffre d'affaires de plusieurs millions de livres sterling en anticipant les désabonnements, une augmentation de 25 % du taux de succès des ventes incitatives, et une hausse de 30 % des acquisitions grâce à une révision des dépenses marketing et média.

Selon John Burton, CEO de MDS Global, MDS DecisionAI démocratise l'intelligence artificielle et l'intelligence décisionnelle en les rendant accessibles à tous, notamment aux petites marques : « Seuls 5 %1 des opérateurs télécoms disposent d'une stratégie complète de marketing et de personnalisation de l'IA qui génère la croissance et le retour sur investissement attendus. MDS DecisionAI change la donne pour accélérer la transformation digitale et la rentabilité des opérateurs télécom." ».

« L'utilisation de MDS DecisionAI permettra de créer très rapidement des opérateurs plus agiles et plus performants. Notre solution les aidera à prendre des décisions optimales concernant leur stratégie commerciale et marketing pour assurer leur croissance et leur compétitivité ».

À propos de MDS Global

MDS Global est l'un des principaux fournisseurs de solutions convergentes de facturation B2B/B2C et de systèmes BSS pour les opérateurs mobiles, les MVNO, les MVNE et les opérateurs de téléphonie fixe. Nous aidons nos clients à passer du statut de fournisseurs de connectivité à celui de fournisseurs de services numériques grâce à notre plateforme de monétisation cloud, notre plateforme d'intelligence décisionnelle fondée sur l'IA, notre eSIM, et nos app et web portail.

Nos solutions SaaS « no code » sont agiles et permettent aux fournisseurs de services de communication d'accroître leurs revenus, d'offrir à leurs clients des expériences digitales exceptionnelles et de lancer rapidement des services innovants.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.mdsglobal.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

