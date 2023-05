Lotto Max - Le tirage du vendredi 2 juin offrira un gros lot de 70 millions de dollars et environ 10 Maxmillions





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Lotto Max d'hier, 1 Maxmillions (d'une valeur de 1 million de dollars chacun) a été remporté grâce à une sélection vendue au Québec. Au tirage du vendredi 2 juin, la cagnotte s'élèvera à environ 80 millions de dollars, soit un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 10 Maxmillions.

« Rappelons qu'en juin 2022, il y a presque exactement un an, le gros lot de 70 millions de dollars du Lotto Max était remporté au Québec pour une troisième fois. Il s'agit du plus gros montant jamais remis par Loto-Québec », a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec. « Bonne chance à tous aux tirages de vendredi! »

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 3 369 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 40 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, quatre gros lots de 55 000 000 $ et sept gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 215 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 139 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2022, elle a remis 120 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les billets Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

