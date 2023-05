Gcore rend son service Managed Kubernetes disponible sur bare metal





Gcore ? fournisseur européen de solutions cloud et edge internationales haute performance et à faible latence - annonce aujourd'hui le lancement d'importantes mises à jour de son service Managed Kubernetes. S'ajoutant à l'utilisation de machines virtuelles (VM), les clients qui utilisent ce service peuvent désormais exécuter des conteneurs sur des serveurs bare metal. L'exécution de conteneurs directement sur des systèmes d'exploitation bare metal améliore la latence et les performances, tout en supprimant les interférences de VM voisines. La mise en oeuvre est basée sur l'API de clusters Kubernetes et s'accompagne d'un accord de niveau de service (SLA) qui assure un niveau élevé de disponibilité et de temps de fonctionnement.

Seva Vayner, directeur de Edge Cloud stream chez Gcore, commente : « La plupart des fournisseurs cloud ne prennent en charge que les conteneurs Kubernetes d'une infrastructure dans les machines virtuelles (VM). Pourtant, les entreprises de la plupart des secteurs tels que la banque, les soins de santé, la radiodiffusion et le gaming, entre autres, ont de plus en plus besoin d'une technologie de pointe pour prendre en charge les applications en temps réel et la diffusion de graphiques en direct. C'est là que Gcore entre en jeu. Notre nouveau service bare metal débloque des capacités à faible latence et haute performance qui offrent aux utilisateurs un avantage concurrentiel considérable ».

M. Vayner poursuit en ces termes : « Le service Managed Kubernetes de Gcore est à un prix plus abordable que celui des hyperscalers, et offre aux clients une meilleure valeur pour leurs investissements. Et contrairement à d'autres fournisseurs, nous fournissons une gestion de clusters complète au niveau de la production, soutenue par le SLA, sans aucun frais supplémentaires : vous ne payez que pour le computing et le stockage des noeuds de travail ».

Le service Managed Kubernetes de Gcore réduit la charge de travail des équipes informatiques, simplifie le déploiement de l'infrastructure dans un environnement cloud et facilite considérablement la mise à l'échelle et les tests d'application. Gcore se conforme à toutes les exigences du GDPR en ce qui concerne les données personnelles stockées par les clients.

Le service sera tout d'abord disponible à partir des points de présence (POP) de Gcore au Luxembourg, à Francfort, à Singapour et en Virginie (États-Unis) et sera ensuite déployé sur 14 autres sites en Europe, en Asie et en Amérique, notamment à Londres, Paris, Hong Kong, Tokyo et Sao Paulo.

Les dernières mises à jour du service signifient que Managed Kubernetes de Gcore prend désormais en charge les versions 1.24, 1.25 et 1.26 de Kubernetes.

En savoir plus sur Managed Kubernetes de Gcore à l'adresse suivante gcore.com/cloud/managed-kubernetes

À propos de Gcore

Gcore est un leader international dans le domaine du cloud computing et edge computing, de la diffusion de contenu, de l'hébergement et des solutions de sécurité. Gcore gère sa propre infrastructure informatique mondiale sur six continents. Son réseau se compose de plus de 140 points de présence dans le monde entier dans des centres de données fiables de niveau IV et III, avec une capacité totale dépassant 110 Tbps. Andre Reitenbach est le CEO de Gcore depuis 2014.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

