La filiale d'IPA, BioStrand, résout le dilemme d'intégration de l'information pour la biologie des systèmes

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique optimisée par l'IA, annonce aujourd'hui que sa filiale, BioStrand®, a résolu avec succès le dilemme d'intégration de l'information (DII) en développant une conception technologique unique qui permet à sa technologie HYFT brevetée d'encapsuler et unifier diverses modalités de données ? y compris des données syntaxiques (séquences), des données structurelles 3D, des informations scientifiques non structurées (par exemple, la littérature scientifique), et au-delà ? dans un cadre de travail intégré unique.

Cette approche révolutionnaire facilite une fusion efficace des données, permettant une analyse et une interprétation complètes des données biologiques complexes. Avec les HYFT, BioStrand s'attaque efficacement au DII, ouvrant la voie à des découvertes biologiques plus rapides et plus puissantes. Cette innovation a le potentiel d'apporter un changement de paradigme dans divers domaines, y compris le développement de médicaments, la découverte de biomarqueurs et l'étude de la pathologie des maladies, entre autres. Le DII a longtemps été un défi important pour l'industrie de la biotechnologie, car les chercheurs et les investisseurs ont fait face à la complexité de l'intégration de divers types de données pour obtenir des perspectives pertinentes. Dans un domaine biotechnologique en évolution rapide, les données sont générées à partir de sources multiples telles que la littérature scientifique, les données expérimentales et l'information génomique. L'intégration de ces différents types de données est essentielle pour accélérer l'innovation et stimuler la découverte de nouvelles thérapies. Cependant, les approches traditionnelles ont eu du mal à combiner et analyser efficacement ces données diverses, conduisant souvent à des conclusions incomplètes ou inexactes. L'approche révolutionnaire de BioStrand tire parti de sa technologie HYFT® brevetée et de sa plateforme LENSaiTM, qui, ensemble, permettent une analyse et une compréhension efficaces des données biologiques complexes. En résolvant le DII, BioStrand a ouvert de nouvelles possibilités pour la découverte et le développement de nouveaux traitements, qui devraient profiter à la fois aux patients et à la communauté des investisseurs.

Dirk Van Hyfte, cofondateur et responsable de l'innovation, BioStrand : « Nous sommes ravis d'avoir surmonté le dilemme d'intégration de l'information, qui a longtemps été un obstacle majeur dans notre secteur. Notre technologie HYFT et notre plateforme LENSai sont maintenant sur le point de révolutionner la façon dont les chercheurs et les systèmes basés sur l'IA traitent et analysent des données biologiques complexes, débouchant ainsi sur une découverte et un développement médicamenteux plus rapides et plus efficaces. »

La technologie HYFT de BioStrand extrait des modèles uniques, appelés Universal Fingerprinttm, de l'ensemble de la biosphère, et les intègre à diverses sources de données, telles que des documents scientifiques et des dossiers médicaux. Le graphique de connaissances qui en résulte comprend plus de 660 millions de HYFT et plus de 25 milliards de relations, fournissant une ressource puissante pour les chercheurs et l'analyse optimisée par l'IA. La plateforme LENSai, optimisée par la technologie HYFT, tire parti des dernières avancées dans les grands modèles de langage (LLM) pour combler l'écart entre la syntaxe (séquences) et la sémantique (fonctions). Cela permet à la plateforme d'extraire des informations précieuses à partir de grandes quantités de données, sans les limites des LLM traditionnels. Le soutien d'IAP aux travaux pionniers de BioStrand renforce son engagement à investir dans des solutions biotechnologiques de pointe avec le potentiel de transformer le secteur. La résolution réussie du dilemme d'intégration de l'information démontre non seulement le caractère innovant de la technologie de BioStrand, mais souligne également le dévouement de la société à améliorer la vie des patients dans le monde entier.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd:

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd., and ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » pris, « auront lieu », ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives au résultat attendu de l'intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire humide. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à l'époque.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que l'intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire humide n'ait pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société daté du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles de changer après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faites en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

