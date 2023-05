L'utilisation du test TOEFL iBT® est maintenant autorisée pour le programme Volet direct pour les études du Canada





PRINCETON, New Jersey, le 30 mai 2023 /CNW/ - ETS a annoncé aujourd'hui qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a autorisé l'utilisation du test TOEFL iBT pour Volet direct pour les études (VDE) du Canada, un programme de traitement accéléré des demandes de permis d'études pour les étudiants étrangers de 14 pays qui prévoient de s'inscrire dans l'un des établissements d'enseignement postsecondaire désignés du Canada.

Auparavant, une seule option de test en anglais était autorisée dans le cadre du VDE. L'ajout du test TOEFL iBT est un changement bien accueilli par les personnes qui doivent passer le test et qui ont maintenant la possibilité de choisir le test qui leur convient le mieux.

« Nous sommes ravis d'offrir encore plus d'occasions aux étudiants qui souhaitent accéder à l'une des destinations d'études à l'étranger les plus attrayantes au monde, a déclaré Rohit Sharma, vice-président principal, Enseignement supérieur mondial et compétences professionnelles, ETS. Non seulement l'ajout du test TOEFL iBT profitera-t-il aux centaines de milliers d'étudiants qui tirent profit du programme VDE chaque année, mais les établissements peuvent avoir l'esprit tranquille sachant qu'ils peuvent accéder à un plus grand bassin de candidats qui peuvent démontrer leurs compétences au moyen de ce test de la maîtrise de l'anglais de qualité supérieure. »

Dès le 10 août 2023, les étudiants pourront commencer à envoyer leurs résultats au test TOEFL iBT dans le cadre de leur demande d'adhésion au VDE. Ce test est offert aux résidents autorisés d'Antigua-et-Barbuda, du Brésil, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Inde, du Maroc, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, du Sénégal, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Trinité-et-Tobago et du Vietnam.

Le test TOEFL iBT, qui est déjà autorisé par 100 % des universités canadiennes, est aussi le test d'anglais le plus largement reconnu au monde; il est utilisé par plus de 12 000 établissements d'enseignement dans plus de 160 pays.

L'annonce d'aujourd'hui survient dans la foulée d'une annonce récente d'ETS selon laquelle cette dernière proposera une version améliorée du test TOEFL iBT à compter de juillet 2023, alors que les personnes qui passeront le test profiteront d'une version plus courte de celui-ci, d'un processus d'inscription simplifié et d'une plus grande transparence à l'égard des résultats.

Pour en savoir plus sur la présentation d'une demande d'adhésion au VDE, y compris pour connaître les critères d'admissibilité, consultez le site Web du gouvernement du Canada . Pour en savoir plus sur le test TOEFL iBT, y compris pour savoir comment s'inscrire, accéder aux documents de pratique et plus encore, visitez le www.ets.org/toefl .

À propos du test TOEFL iBT

Le test TOEFL iBT, créé par ETS, est le test de la maîtrise de la langue anglaise le plus respecté et accepté, et le plus populaire. Il est utilisé pour les études, le travail et l'immigration. Plus de 12 000 établissements d'enseignement de plus de 160 pays dans le monde utilisent les résultats du test TOEFL iBT pour prendre d'importantes décisions. Le test a un taux d'acceptation de 100 % dans bon nombre de destinations anglophones populaires, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le test s'appuie sur des décennies de recherche et a aidé des millions d'apprenants dans leurs voyages d'études à l'étranger. Il s'agit d'un élément essentiel de la gamme de tests TOEFL, qui comprend un test TOEFL pour chaque étape de la maîtrise de l'anglais, dont un test pour les apprenants de 8 ans ou plus. Pour en savoir plus, visitez www.ets.org/toefl .

