La Commission des relations avec les citoyens tiendra des auditions publiques - La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027





QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - La Commission des relations avec les citoyens tiendra des auditions publiques à compter du 12 septembre 2023 dans le cadre d'une consultation générale sur le cahier de consultation intitulé : La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Ce mandat a été confié à la Commission par l'Assemblée nationale le 30 mai 2023.

Les citoyennes, les citoyens et les organismes qui souhaitent être entendus lors de ces auditions publiques doivent soumettre un mémoire à la secrétaire de la Commission, au plus tard le 11 août 2023. Les citoyennes et les citoyens qui ne transmettent pas de mémoire, mais qui désirent tout de même être entendus, peuvent transmettre une demande d'intervention. La Commission choisira, parmi les citoyens et les organismes qui auront fait parvenir un mémoire ou une demande d'intervention, ceux qu'elle entendra.

Toute personne qui désire exprimer son opinion sur ce sujet peut remplir le questionnaire en ligne au plus tard la dernière journée des auditions.

Les personnes qui désirent suivre les travaux de la Commission peuvent consulter la page Web consacrée à cette consultation : assnat.qc.ca/immigration.

ANNEXE

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs

Présidente : Mme Lecours (Les Plaines), Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Vice-présidente : Mme Caron (La Pinière), Opposition officielle - PLQ

Vice-présidente : Mme Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques), Deuxième groupe d'opposition - QS

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Blais (Abitibi-Ouest)

Mme Gendron (Châteauguay)

Mme Picard (Soulanges)

Mme Schmaltz (Vimont)

Mme Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

Mme Garceau (Robert-Baldwin)

Mme Prass (D'Arcy-McGee)

Pour la durée de ce mandat, Mme Fréchette (Sanguinet), ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, sera également membre de la Commission.

