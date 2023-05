Frito Lay Canada devient supporter du tournoi en matière de collations canadiennes pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023tm





Frito Lay Canada est fière de poursuivre sa relation avec la FIFA en signant un contrat de supporter du tournoi responsable de la collation canadienne officielle de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023tm



Frito-Lay offrira des emballages à l'effigie de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA juste à temps pour le tournoi.

Cet accord marque le plus important investissement de Frito Lay Canada dans le sport féminin et souligne l'engagement de la marque à célébrer et à soutenir les femmes dans le sport



MISSISSAUGA, Ontario, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Frito Lay Canada et la FIFAtm ont annoncé aujourd'hui la poursuite de leur relation, Frito-Lay ayant signé un contrat de supporter nord-américain du tournoi et de supporter du tournoi responsable de la collation canadienne officielle de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023tm, marquant le plus important investissement de l'entreprise dans le sport féminin.

« Nous sommes ravi·es d'être le supporter du tournoi en matière de collations canadiennes et d'annoncer notre soutien à la Coupe du Monde Féminine de la FIFAtm de cette année », a déclaré Rachel Ferdinando, présidente, Frito Lay Canada et Quaker Canada. « Nos collations rassemblent les Canadiennes et les Canadiens à l'occasion de moments sportifs mémorables, et c'est avec fierté que nous appuyons les sports féminins, les athlètes et les partisanes et partisans de manière significative. »

Frito Lay Canada est entrée dans l'histoire l'an dernier, car c'était la première fois dans l'histoire de la FIFAtm et de la Coupe du Monde de la FIFAtm qu'un partenariat était scellé avec une marque de collations salées. Cette année, la marque Lay's® de Frito-Lay offrira des emballages à l'effigie de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAtm juste à temps pour le tournoi. Le programme comprend également les marques emblématiques Tostitos®, Doritos® et Cheetos® de Frito-Lay. Frito-Lay possède les droits d'exécution à l'échelle de l'Amérique du Nord ainsi que dans les pays hôtes.

Cette collaboration reflète l'engagement de Frito Lay Canada à saluer les partisanes et partisans en continuant de souligner les moments d'importance culturelle pour faire sourire plus de consommatrices et de consommateurs plus souvent. En tant qu'événement sportif féminin ayant la plus forte cote d'écoute au monde, la Coupe du Monde Féminine de la FIFAtm présente une occasion unique pour Frito Lay Canada de prendre part à la popularité croissante des sports féminins. Frito Lay Canada se consacre également à promouvoir l'équité grâce à ses programmes qui mobilisent les partisanes et partisans et qui créent des possibilités pour plus de joueuses et joueurs de tous les niveaux, peu importe leur origine, leur identité de genre ou leur profil démographique.

« La FIFA est ravie d'accueillir Frito-Lay en tant que la collation canadienne de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023tm », a déclaré Romy Gai, directeur des affaires de la FIFA. « L'engagement de Frito Lay Canada à appuyer les jeunes enthousiastes de soccer s'inscrit parfaitement dans notre mission de promouvoir le sport à l'échelle mondiale. La vaste expérience d'exécution de Frito Lay Canada dans le cadre d'événements sportifs majeurs rehaussera sans aucun doute l'expérience du tournoi pour les adeptes de plusieurs régions tout en rassemblant les gens autour de leur passion et du jeu. »

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023tm s'apprête à captiver les fans du monde entier, en mettant en vedette l'habileté et l'athlétisme remarquables des meilleures joueuses du monde. Le tournoi aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 et promet un mois d'action, de drame et de talent de niveau élite.

Pour plus d'informations sur le tournoi, visitez FIFA.com .

À propos de Frito-Lay North America

Frito-Lay North America est la division des aliments prêts-à-manger de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 19 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay's® et Ruffles®, les chips tortilla Doritos®, les grignotines Cheetos®, les chips tortilla et trempettes de marque Tostitos®, les collations multigrains SunChips® et les croustilles de maïs Fritos®. L'entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito-Lay, visitez le site Web de l'entreprise au www.fritolay.ca ou ses profils sur Instagram (@fritolay_canada) et sur Facebook (Frito Lay Canada).

30 mai 2023 à 17:15

