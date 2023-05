Kinaxis RapidResponse disponible sur Google Cloud Marketplace





Kinaxis® Inc. (TSX : l'autorité en matière d'agilité pour une prise de décision rapide et sûre dans un monde imprévisible, a annoncé aujourd'hui que la principale solution de gestion de la chaîne d'approvisionnement du marché, Kinaxis RapidResponse, ® est disponible sur Google Cloud et dans la Marketplace.

RapidResponse prend en charge des processus d'entreprise clés tels que la planification de la demande et de l'offre, la planification intégrée des activités, la planification des ventes et des opérations et la gestion des inventaires, et offre une transparence de bout en bout grâce à ses capacités de tour de contrôle. La planification simultanée élimine les silos organisationnels, unifie les données disparates sous un modèle de données unique et inclusif, et codifie la confiance à l'échelle de l'entreprise grâce à l'alignement continue de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout d'une entreprise.

« Nous sommes heureux que la plateforme Kinaxis soit désormais disponible sur Google Cloud », a déclaré Dai Vu, DG de Cloud Marketplace & ISV GTM Initiatives chez Google Cloud. « Les clients peuvent déployer Kinaxis par l'intermédiaire de la Google Cloud Marketplace, ce qui leur permet d'utiliser rapidement les capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Kinaxis sur l'infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud ».

La transformation numérique de la planification de la chaîne d'approvisionnement est une initiative majeure pour les entreprises en croissance dans le monde entier. En rendant RapidResponse disponible sur Google Cloud et sa Marketplace, un nombre plus important d'entreprises pourront profiter de l'agilité de la chaîne d'approvisionnement offerte par Kinaxis, en accélérant les cycles d'achat et en utilisant RapidResponse pour contribuer aux montants de consommation de cloud préengagés d'une entreprise.

« La disponibilité et le partenariat avec Google Cloud permettent à Kinaxis d'augmenter ses capacités et de fournir RapidResponse partout dans le monde de manière rapide et efficace », a déclaré John Sicard, PDG de Kinaxis. « En combinant RapidResponse et notre technique unique de planification simultanée avec l'échelle, la flexibilité et l'efficacité environnementale de Google Cloud, nous offrons aux entreprises l'agilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement dont elles ont besoin pour prendre des décisions qui ont un impact positif sur les personnes et la planète, y compris pendant les périodes de perturbations massives, comme nous continuons à le voir à travers le monde ».

Kinaxis est un leader du Gartner® Magic Quadranttm pour la neuvième fois1, et est positionné au plus loin pour l'exhaustivité de la vision et au plus haut sur la capacité d'exécution dans le Gartner Magic Quadrant 2023 pour les solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement. Kinaxis sert des clients de premier plan dans le monde entier dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des produits de consommation, de la haute technologie et de l'électronique, de l'industrie, des sciences de la vie et de la vente au détail, notamment Toyota, Unilever, Schneider Electric, Santen, et bien d'autres.

Cette disponibilité élargit l'approche multicloud de Kinaxis, qui permet le déploiement de RapidResponse et de sa suite d'applications connectées soit sur un cloud privé hébergé et pris en charge par Kinaxis, soit sur un cloud public, tel que Google Cloud.

1 Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions, P. Orup Lund, T. Payne, J. Suleski, C, Thomson, A. Salley, 2 mai 2023.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner les composent des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous droits réservés.

À propos de Kinaxis Inc.

La volatilité et l'incertitude quotidiennes exigent une action rapide. Kinaxis® offre l'agilité nécessaire pour prendre des décisions rapides en toute confiance en ce qui concerne la planification intégrée des activités et de la chaîne d'approvisionnement numérique. Les gens peuvent mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Reconnus par des marques innovantes, nous combinons l'intelligence humaine avec l'IA et la planification simultanée pour aider les entreprises à planifier n'importe quel avenir, à surveiller les risques et les opportunités et à réagir au rythme du changement. S'appuyant sur une plateforme extensible basée sur le cloud, Kinaxis fournit des applications éprouvées par le secteur afin que chacun puisse savoir plus tôt, agir plus rapidement et éliminer les gaspillages. Pour plus d'informations sur Kinaxis, visitezKinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives aux possibilités de croissance de Kinaxis ainsi qu'aux avantages potentiels et à la demande de produits et services Kinaxis. Ces énoncés sont soumis à certains risques, hypothèses et incertitudes, notamment notre vision du positionnement relatif des produits et services de Kinaxis vis-à-vis des offres concurrentes du secteur. Nous exhortons le lecteur à ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis sont susceptibles de différer sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les facteurs de risque pouvant faire en sorte que les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis diffèrent sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés sont énumérés dans les documents publics déposés par Kinaxis auprès des autorités de réglementation financière canadiennes. Kinaxis décline toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs qui résulterait de nouvelles informations, d'événements subséquents ou autres, sauf si la loi l'exigeait expressément.

Source: Kinaxis

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

